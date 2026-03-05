【News Release】

神戸親和大学（所在地：神戸市北区）は、株式会社タイセイ（所在地：神戸市長田区）との産学連携による「地域共創科目」を実施いたしました。株式会社タイセイ様との取組では、将来教育者を目指す学生や心理学を学ぶ学生たちが、素材の特性を活かした遊具を考案。現場実習と企業への提案を経て、新商品「ビーチフラッグ」が誕生する予定です。※もう1商品も販売が決定する予定。いずれも更に詳細が決まり次第、お知らせします。





■ 「地域共創科目」が生む、本取組の実践的な学びのサイクル

神戸親和大学が展開する「地域共創科目」は、大学内の座学にとどまらず、地域企業や社会と共に考えるリアルな課題に学生が取り組みます。

今回の株式会社タイセイとの取り組みでは、単なるアイディア出しで終わらせず、以下の6ステップという本格的な商品開発プロセスを学生たちが完遂しました。

1. 素材理解： EVAスポンジの特性（柔軟性・安全性）を学ぶ

2. アイディア発案： 保育現場を想定したユーザー視点の思考

3. 社内プレゼン・試作： 企業担当者とのプロの視点での意見交換

4. モニター調査： 実際の保育園で子どもたちの反応を検証・改善

5. 製品化： 形状や仕様の最終調整

6. 販売会社へ提案： 市場流通に向けた本格的な検討





■ プロジェクトから生まれた3つの挑戦

1. 【実用化】シンプルさを追求した「サイコロ×ビーチフラッグ」

• 学生の気づき： 当初は多機能さを重視していましたが、モニター調査で「説明不要で直感的に遊べること」の大切さを発見。遊びの内容を絞り込み、商品化へと繋げました。

• 株式会社タイセイの評価： 「今までにない発想。学生の判断と検証結果が、見事に市場ニーズを捉えた好例」として、実際に製品化が決定しました。

2. 【理論の深化】素材の必然性を学んだ「クマの本棚」

• 学生の気づき： 「安全そう」という印象だけでは、自立性や重心の安定といった製品の本質を満たせないことを痛感。「なぜその素材で、なぜその形なのか」を説明できるロジックの重要性を学びました。

• 株式会社タイセイの評価： 「素材の特性と用途の不一致に自ら気づけたことこそ、次の開発に繋がる大きな成果」と、学生の分析力を高く評価しました。

3. 【継続開発】「投げる」動きを促進する「ストラックアウト」※こちらも実用化予定

• 学生の気づき： 現代の保育環境で制限されがちな「投げる」動作を、EVAの安全性で解決したいという想いから発案。椅子としての機能も持たせるなど、遊びと利便性の両立を模索しました。

• 株式会社タイセイの評価： 構造の見直しが必要なものの、「投げる遊具」の必要性はモニター調査でも実証済み。引き続き商品化を目指し、共同でブラッシュアップを続けます。





■ 神戸親和大学の想い

本プロジェクトを通じて、学生たちは「保育者の視点」に「開発者の視点」を掛け合わせる経験を積みました。地域社会と共創するこの学びは、将来、教育現場や企業に就職した際、既存の枠にとらわれず、子どもや社会や地域のために最適な環境を創造できる力となります。

■神戸親和大学 松田学長の言葉

神戸親和大学は、全学生が「一人の若者」として地域へ出向く「地域共創科目」を展開しています。単なる正解を求めず、未熟なまま地域の方々と共に悩み、対話を通じて課題を自ら発見・解決する体験そのものを「まなびのむすび」と定義。この共創的な学びを通じ、「先生になるなら、親和！」の言葉通り、人々に寄り添い社会と協働できる「総合知」を備えた教育者を育成し、地域の豊かな未来と幸福度の向上を共に目指します。

■ 団体概要

【神戸親和大学】

• 所在地：〒651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1

• 「先生になるなら、親和！」を合言葉に、実践力豊かな教育者・保育者を育成。2学部4学科を要する神戸市北区唯一の大学。2026年に創立60周年を迎えた。

【株式会社タイセイ】

• 所在地：〒653-0834 神戸市長田区川西通5丁目103-1

• EVAスポンジのパイオニアとして、保育用品・スポーツ用品を通じて社会に貢献。







