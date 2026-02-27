こちらは、「共同通信PRワイヤー（海外）」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー（海外）」までご連絡をお願い致します。
福州のグローバルビデオキャンペーン「春節に福州へようこそ」が登場
【福州（中国）2026年2月27日新華社＝共同通信JBN】無形文化遺産の素晴らしい祝祭から「レッドツーリズム（中国の紅色観光）」名所の人気、多様な祝賀行事、活気ある民俗芸能まで、福州は春節（旧正月）の観光客を温かく迎えるため公共交通機関の無料サービスや何百万枚もの金券などお祭りの「祝福パッケージ」を提供しました。
福州は午（ウマ）年を祝うため、春節期間中に多くの国際チャンネルを通じてグローバルプロモーションビデオ「Welcome to Fuzhou For A Happy Chinese New Year（春節に福州へようこそ）」を正式に公開しました。ニューヨークの象徴的なタイムズスクエアのスクリーンにも映し出されたこのキャンペーンは、「72 Ways to Live Modern Fujian Life（現代福建で生活を営む72の方法）」のユニークな魅力を発見しようと福州に世界の観光客を引き付けています。
ソース： The Publicity Department of the CPC Fuzhou Municipal Committee