福州市がグローバルプロモーションビデオ「春節に福州へようこそ」公開

【福州（中国）2026年2月27日新華社＝共同通信JBN】無形文化遺産の素晴らしい祝祭から「レッドツーリズム（中国の紅色観光）」名所の人気、多様な祝賀行事、活気ある民俗芸能まで、福州は春節（旧正月）の観光客を温かく迎えるため公共交通機関の無料サービスや何百万枚もの金券などお祭りの「祝福パッケージ」を提供しました。

福州は午（ウマ）年を祝うため、春節期間中に多くの国際チャンネルを通じてグローバルプロモーションビデオ「Welcome to Fuzhou For A Happy Chinese New Year（春節に福州へようこそ）」を正式に公開しました。ニューヨークの象徴的なタイムズスクエアのスクリーンにも映し出されたこのキャンペーンは、「72 Ways to Live Modern Fujian Life（現代福建で生活を営む72の方法）」のユニークな魅力を発見しようと福州に世界の観光客を引き付けています。

