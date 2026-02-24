こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大谷大学】コミュニティ食堂を実践する大谷大学生×高校生／地域活性化に向けて正課外でタッグ＜3/8（日）京都市北区で地域交流企画を実施＞
大谷大学の有志学生によって運営されている「GOEN食堂」は、「大谷大学を中心として地域に貢献していこう」をテーマにコミュニティ食堂を開催し、孤食解消を目指す活動に取り組んでいます。今回は、京都府立清明高校の地域連携に興味を持つ生徒の有志グループ「せいめいことおこし隊」と連携し、清明高校で開催される地域交流事業に企画協力をいたします。
当企画は、大谷大学地域連携室と清明高校との協議の中で、同じ目的を持つ双方の学生・生徒の団体がマッチングし、高大連携の観点から実施する運びとなりました。初回企画としては12月7日（日）に開催したGOEN食堂（参加者50名）において、せいめいことおこし隊の生徒による「紙飛行機大会」、「アップサイクルワークショップ」を実施いたしました。今回3月に実施する活動は、せいめいことおこし隊が企画した清明高校での地域児童向けの交流企画において、 清明高校からの要望があり、GOEN食堂の学生がこれまでの活動で得たノウハウを活かして高校生の企画をサポートいたします。
▼GOEN食堂概要
GOEN食堂では、大学周辺で生活する老若男女の孤食解消、年代を問わないコミュニティ形成による大学周辺地域の社会貢献を目的に2024年度からスタートし、大谷大学生チャレンジ企画「地域に寄りそうプロジェクト」に採択されています。今年度はコミュニティ食堂を定期開催（計9回）しており、学生スタッフが各テーブルで参加者と交流を行うほか、食後には大谷大学のクラブ等によるお楽しみ企画なども実施しています。
▼大谷大学生チャレンジ企画「地域に寄りそうプロジェクト」
大谷大学では、地域に開かれた大学として社会連携事業を積極的に展開しています。大谷大学生チャレンジ企画「地域に寄りそうプロジェクト」は、学生（グループ）が企画を立て、地域の人たちと共に学び合い、育ち合うことで地域連携にチャレンジする取り組みを支援するプロジェクトです。採択された学生（グループ）に対し、最大10万円の助成金を支給しています。2024年度は8件、2025年度は4件を採択しました。
▼本件に関する問い合わせ先
企画・入試部 入学センター
住所：603-8143 京都市北区小山上総町
TEL：075-411-8114
FAX：075-411-8160
メール：nyushi-c@sec.otani.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
