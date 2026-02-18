【拓殖大学】「学生による地域活動報告会 」を3月10日に文京キャンパスで開催―地域貢献活動に取り組む学生たちが集結

拓殖大学（東京都文京区、学長：鈴木昭一）は、2026年3月10日（火）、文京区社会福祉協議会が主催する「令和7年度　学生による地域活動報告会in文京区」の会場として、本学文京キャンパスを提供するとともに、本学から2団体が登壇し、1年間の活動成果を発表いたします。 本報告会には、文京区に関わりを持つ17の学生団体が集結し、地域と連携した支援活動やボランティア、多世代交流などの多岐にわたる取り組みを報告。発表後には学生同士のグループワークを通じて、大学の垣根を越えた交流と連携を深めます。

　開催概要

01 ｜日時

2026年3月10日（火）14時00分〜17時00分

※16時30分〜17時00分は学生のみを対象としたグループワーク

02 ｜会場

拓殖大学 文京キャンパス C館 3階 C301教室

（〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14／東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩3分）

03 ｜参加申込

入退場自由、以下よりお申込みください。

https://www.bunsyakyo.or.jp/news/event/news-20260113125740

04 ｜主催

文京区社会福祉協議会

05 ｜拓殖大学からの登壇団体と発表内容

（１）行こうよ！文京浴場学生プロジェクト（発表題：銭湯を通じた地域活性化）

跡見学園女子大学との共同活動。文京区内の4つの銭湯を拠点に、縁日イベントの企画や外部催事への参加を通じ、銭湯文化の継承と地域の魅力発信に取り組んでいます。

（２）拓殖大学麗澤会ボランティア部部（発表題：地域社会の一員になる）

茗荷谷駅周辺の町会と連携した行事運営補助や地域清掃を実施。学園祭（紅陵祭）での収益を能登半島地震等の被災地へ寄付するなど、多角的な社会貢献活動を展開しています。

06 ｜登壇予定団体（全17団体・順不同）

拓殖大学、中央大学、日本女子大学、東洋大学、跡見学園女子大学、東洋学園大学、東京科学大学、東京大学、東京学芸大学、文京学院大学など、文京区に関わりを持つ大学・学生団体が、子ども食堂、環境問題、障害者交流、主権者教育など多種多様なテーマで報告を行います。

（参考）

行こうよ！文京浴場学生プロジェクトは拓殖大学オレンジプロジェクトの一環として活動中

・拓殖大学オレンジプロジェクト https://plan2030.takushoku-u.ac.jp/action/

