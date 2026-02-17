こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年2月17日号]
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、住宅の外まわり空間において、四季折々の変化や自然とのつながりを日常で感じられる、人とソトをつなぎ調和する空間づくりを提案しています。
2026年春には、住宅との調和を高めるデザイン性とともに、限られた敷地でも開放的な空間をつくる製品や、近年特に関心が高まっている防犯への対策を強化した製品など、最新のトレンドを取り入れた新商品をLIXILのエクステリアブランドEXSIORから発売します。
「カーポートSC」に住宅調和を極める新色「Textured Color」を追加。駐輪場用では積雪地域対応の「カーポートSC 1500ミニ」を発売
LIXILは、「カーポートSC」に住宅調和を極める新色「Textured Color（テクスチャードカラー）」を追加、駐輪場用には積雪地域対応の「カーポートSC 1500 ミニ」を追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
宅配ボックスを備えながら、ミニマルデザインにこだわった「機能門柱FT」に新色と照明付きの表札を追加
LIXILは、宅配ボックスを備えながらも、狭小地に設置できるようにミニマルデザインにこだわった「機能門柱FT」に新色と照明付きの表札を追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
中高級住宅向けの「開き門扉AX」に鋳物デザインを追加
外構空間を彩るデザイナーズパーツに新しいアイテムを追加
LIXILは、中高級住宅向けの「開き門扉AX」に鋳物デザインを追加、ファサード空間を彩る「デザイナーズパーツ」にも流行りを取り入れた製品を追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
エクステリアライト「美彩」に照明提案の幅が広がる薄さ6mmのスリムシームレスラインライトを追加
LIXILは、「美彩」シリーズにエクステリア商品へのビルトイン照明提案の幅が広がる薄さ6mmのスリムシームレスラインライトを追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
上質な大判タイルと簡単施工で理想のガーデンライフを叶える「タイルデッキ」が、さらなる意匠性と機能性を備えて刷新
LIXILは、上質な大判タイルと簡単施工でガーデンライフに豊かさをもたらす「タイルデッキ」の色柄を刷新し、2026年6月2日より発売します。
[商品情報]
集合住宅向け新商品を大幅に拡充。利便性を高めるLIXIL初の共用宅配ボックスや、防犯・防災機能を強化した開き門扉を新発売
LIXILは、伸長する集合住宅市場のニーズに合わせ、集合住宅向け新商品を大幅に拡充します。 2026年4月1日より、アパートやマンション特有の課題を解決するラインアップを順次投入いたします。
[商品情報]
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_1.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_2.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_3.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_4.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_5.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_6.png
関連リンク
カーポートSC
https://www.lixil.co.jp/lineup/carspace/carport_sc/
機能門柱FT
https://s.lixil.com/260217_function-ft_01
開き門扉AX
https://s.lixil.com/260217_gate-ax_01
美彩
https://s.lixil.com/260217light_04
タイルデッキ
https://s.lixil.com/260217tiledeck_01
集合住宅向け宅配ボックスA型
https://webcatalog.lixil.co.jp/cgi-bin/openCatalogAuth.cgi?c=TF1100&p=294
2026年春には、住宅との調和を高めるデザイン性とともに、限られた敷地でも開放的な空間をつくる製品や、近年特に関心が高まっている防犯への対策を強化した製品など、最新のトレンドを取り入れた新商品をLIXILのエクステリアブランドEXSIORから発売します。
「カーポートSC」に住宅調和を極める新色「Textured Color」を追加。駐輪場用では積雪地域対応の「カーポートSC 1500ミニ」を発売
LIXILは、「カーポートSC」に住宅調和を極める新色「Textured Color（テクスチャードカラー）」を追加、駐輪場用には積雪地域対応の「カーポートSC 1500 ミニ」を追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
宅配ボックスを備えながら、ミニマルデザインにこだわった「機能門柱FT」に新色と照明付きの表札を追加
LIXILは、宅配ボックスを備えながらも、狭小地に設置できるようにミニマルデザインにこだわった「機能門柱FT」に新色と照明付きの表札を追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
中高級住宅向けの「開き門扉AX」に鋳物デザインを追加
外構空間を彩るデザイナーズパーツに新しいアイテムを追加
LIXILは、中高級住宅向けの「開き門扉AX」に鋳物デザインを追加、ファサード空間を彩る「デザイナーズパーツ」にも流行りを取り入れた製品を追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
エクステリアライト「美彩」に照明提案の幅が広がる薄さ6mmのスリムシームレスラインライトを追加
LIXILは、「美彩」シリーズにエクステリア商品へのビルトイン照明提案の幅が広がる薄さ6mmのスリムシームレスラインライトを追加し、2026年4月1日より全国で発売します。
[商品情報]
上質な大判タイルと簡単施工で理想のガーデンライフを叶える「タイルデッキ」が、さらなる意匠性と機能性を備えて刷新
LIXILは、上質な大判タイルと簡単施工でガーデンライフに豊かさをもたらす「タイルデッキ」の色柄を刷新し、2026年6月2日より発売します。
[商品情報]
集合住宅向け新商品を大幅に拡充。利便性を高めるLIXIL初の共用宅配ボックスや、防犯・防災機能を強化した開き門扉を新発売
LIXILは、伸長する集合住宅市場のニーズに合わせ、集合住宅向け新商品を大幅に拡充します。 2026年4月1日より、アパートやマンション特有の課題を解決するラインアップを順次投入いたします。
[商品情報]
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_1.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_2.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_3.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_4.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_5.png
_
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128508/128508_web_6.png
関連リンク
カーポートSC
https://www.lixil.co.jp/lineup/carspace/carport_sc/
機能門柱FT
https://s.lixil.com/260217_function-ft_01
開き門扉AX
https://s.lixil.com/260217_gate-ax_01
美彩
https://s.lixil.com/260217light_04
タイルデッキ
https://s.lixil.com/260217tiledeck_01
集合住宅向け宅配ボックスA型
https://webcatalog.lixil.co.jp/cgi-bin/openCatalogAuth.cgi?c=TF1100&p=294