LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年2月17日号]











集合住宅向け新商品を大幅に拡充。利便性を高めるLIXIL初の共用宅配ボックスや、防犯・防災機能を強化した開き門扉を新発売LIXILは、伸長する集合住宅市場のニーズに合わせ、集合住宅向け新商品を大幅に拡充します。 2026年4月1日より、アパートやマンション特有の課題を解決するラインアップを順次投入いたします。[商品情報]