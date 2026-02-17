飲食店向けフルセルフPOS「IPT3800 D24」を発表

























メニュー画面イメージ



メニュー画面イメージ

























2025年11月より、株式会社サンマルクカフェ(本社：岡山県岡山市/代表取締役社長 小山典孝)が運営する「サンマルクカフェ 恵比寿駅前店」（東京都渋谷区）や「サンマルクカフェ＆茶 目黒東口店」（東京都品川区）に「IPT3800 D24」が先行導入されています。



タッチパネルでお会計の後、速やかにキッチンと連携し、その場で焼きたてパンの提供を実現するとともに、呼び出し画面の表示と連動させることで、商品をスムーズに受け取ることができます。店舗運営の効率化と顧客体験の向上を両立する取り組みが進められています。















■CXを会場で体感！「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」で初公開



2月17日（火）〜20日（金）に開催される国際ホテル・レストラン・ショーで、「IPT3800 D24」を初公開します。会場では、実際のカフェチェーン店舗での設置を想定した展示を行い、入店から注文・会計までの客側操作や、店舗側の運用イメージを体験いただけます。



＜イベント概要＞



会期 ：2026年2月17日（火）〜20日（金）10：00〜17：00（最終日は16：30まで）



会場 ：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟4〜6ホール・西展示棟1〜4ホール



ブース番号：東4ホール E4-Y07



※現在開発中のため、画像や仕様は一部変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。