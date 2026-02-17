こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
飲食店向けフルセルフPOS「IPT3800 D24」を発表
フルセルフ／セミセルフ運用を切り替え可能に
券売機とPOSの強みを融合したハイブリッドモデル
「サンマルクカフェ 恵比寿駅前店」に先行導入されたPOSレジを2月17日〜20日開催の「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」で初公開
株式会社寺岡精工（本社：東京都大田区/代表取締役社長 山本宏輔）は、飲食店向けPOSレジの新製品として、１台でフルセルフ・セミセルフの切り替え運用が可能な「IPT3800 D24」を販売に先駆けて発表しました。本製品は、カフェ・ファストフード業態を主な対象に、省人化と店舗体験の両立を目指して開発したカウンタートップタイプのPOSレジです。店舗の混雑状況やお客様の要望に応じて、ワンタッチでフルセルフ・セミセルフの運用モード切り替えが可能です。
「IPT3800 D24」
飲食店では人手不足を背景にセルフ化のニーズが高まる一方、会員アプリ・ポイント・クーポン・ギフト券の利用など、店頭で対応すべきサービスは多様化しています。特にカフェ・ファストフード業態では、スピードとホスピタリティの両立が求められ、セルフ注文端末を導入しても、対面レジと併用せざるを得ない状況でした。
セルフレジ分野のパイオニアである寺岡精工は、タッチパネル券売機「DeliousLio」で培ったセルフ運用のノウハウと、飲食店向けPOSレジ「IPT2000」での運用設計の知見を融合し、カフェ・ファストフード店舗に最適な卓上セルフレジとして「IPT3800 D24」を開発しました。
■お客様はタッチパネルからセルフ注文、必要な時だけスタッフがサポート
飲食店向けセルフPOSレジ「IPT3800 D24」は、スタッフ操作用のPOSレジと、お客様操作用の24インチワイドタッチパネルを連携した、カウンタートップタイプのPOSレジです。お客様は24インチの大画面に表示されるメニューを見ながら、自分のペースで商品を選択し、注文から支払いまでをセルフで完結できます。
一方、お客様が操作に迷った場合や特別な対応が必要な場合は、スタッフが運用モードを切り替えてセミセルフレジとして使用できます。お客様は注文後、支払いだけをタッチパネルの指示に従って行います。
「IPT3800 D24」の切り替え機能によって、店舗状況に応じた運用が可能となり、スピーディーなセルフ注文とホスピタリティを両立します。
運用切り替えイメージ
■店舗ごとの世界観を表現できる、柔軟なメニュー画面設計
タッチパネルのメニュー画面は、フリーレイアウトとグリッドレイアウトの2種類に対応しています。フリーレイアウトでは、画像表示や画面構成を自由に設計でき、おすすめ商品やブランドの世界観を視覚的に訴求できます。グリッドレイアウトでは、ボタン配置を整理して簡単にメニューを設定できるため、店舗運営側の作業負荷軽減にも貢献します。メニュー設定は「DeliousCloud」で一元管理し、季節商品やキャンペーン商品の入れ替えも容易に行えます。
メニュー画面イメージ
■CXを会場で体感！「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」で初公開
2月17日（火）〜20日（金）に開催される国際ホテル・レストラン・ショーで、「IPT3800 D24」を初公開します。会場では、実際のカフェチェーン店舗での設置を想定した展示を行い、入店から注文・会計までの客側操作や、店舗側の運用イメージを体験いただけます。
＜イベント概要＞
会期 ：2026年2月17日（火）〜20日（金）10：00〜17：00（最終日は16：30まで）
会場 ：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟4〜6ホール・西展示棟1〜4ホール
ブース番号：東4ホール E4-Y07
※現在開発中のため、画像や仕様は一部変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係者のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 グローバルマーケティングコミュニケーションズ 上山・鈴木
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
■一般の方のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 お客さま窓口 TEL: 0120-37-5270（平日9:30‐17:30）
設置写真
※写真は「サンマルクカフェ＆茶 目黒東口店」
※写真は「サンマルクカフェ＆茶 目黒東口店」
「サンマルクカフェ 恵比寿駅前店」に先行導入
2025年11月より、株式会社サンマルクカフェ(本社：岡山県岡山市/代表取締役社長 小山典孝)が運営する「サンマルクカフェ 恵比寿駅前店」（東京都渋谷区）や「サンマルクカフェ＆茶 目黒東口店」（東京都品川区）に「IPT3800 D24」が先行導入されています。
タッチパネルでお会計の後、速やかにキッチンと連携し、その場で焼きたてパンの提供を実現するとともに、呼び出し画面の表示と連動させることで、商品をスムーズに受け取ることができます。店舗運営の効率化と顧客体験の向上を両立する取り組みが進められています。
