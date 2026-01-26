³ô¼°²ñ¼ÒF.K.Solutions¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÏÂ·úÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹OPEN
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒF.K.Solutions(ËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ÅÄ ¹À¹¬)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¿·ÏÂ·úÀß(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÂ¼ ¹À¿Í)¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Ë²°Æâ¸ø±à»ÜÀß¡Ò¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¡Ó¤ò½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¡×¤ÇÁ´¹ñ16Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¤Î´°À®¥¤¥áー¥¸¿Þ
¡ÚÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢²Æµ¨¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢²°³°¸ø±à¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¿³¼Ô¤ä´í¸±¤Êº«Ãî¤Ê¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¤·Ú¤Ë³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤ò°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ä¡Ö°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²°Æâ¸ø±à»ÜÀß¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©¤Î½»Âð¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÏÂ·úÀß¤¬¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤Î½ÐÅ¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ë¤ª¤±¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÏÂ·úÀß¤¬ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒF.K.Solutions¤¬Å¹ÊÞ±¿±Ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½»Âð·×²è¤ÎÁêÃÌ¤ä¡¢½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄó·È¤ÎÌÜÅª¡Û
½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿¸å¡¢·úÃÛÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¸³èÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤äÀáÌó¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤´²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºï¸º¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¸ä³ÚÈñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯Ç°´ê¤Î½»¤Þ¤¤¤ò·ú¤Æ¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½»Âð¤ÎÄó¶¡¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éËÜÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÏÂ·úÀß¡ßF.K.Solutions
¡ÚÄó·È½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Û
2¼Ò¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¿·ÏÂ·úÀß¤Ç½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Ü¼çÍÍ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¡¢9ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿·ÏÂ·úÀß¤Ç½»Âð¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»Ü¼çÍÍ¤â¡¢Æ±¾ò·ï¤ÇËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÀÌó»þ¤è¤ê¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ñ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢½»¤Þ¤¤¤È°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤¿¤³¤É¤âÃ£¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½»¤ß¤è¤¤Æü¾ï¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó·È½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹
¡ÚÏ¢·È´ë¶È¤Î¾Ò²ð¡Û
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò ¿·ÏÂ·úÀß¢ä
¾¼ÏÂ44Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢½»Âð°ì¶Ú¤ËÅì³¤ÃÏÊý¤Ç7,000Åï°Ê¾å¤ò»Ü¹©¡£
https://www.sinwanet.co.jp/
¼«Á³ÁÇºà¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÌÚ¤Î²È¡£¿·ÏÂ·úÀß¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÊÝ¾Ú¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¡×¤äÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö´Ö¼è¤ê¤Î¼«Í³À¡×¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬½»¤ß¿´ÃÏ¤è¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100Ç¯¤Ï°Â¿´¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤¬¿·ÏÂ·úÀß¤Î¥â¥Ã¥Èー¡£
¤½¤ÎÍýÇ°¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Á¤Î¤¤¤¤¸ø±à¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ò¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¡Ó¤È½Å¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¿·ÏÂ·úÀß
¡Ú¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯³µÍ×¡Û
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤È¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Á¤Î¤¤¤¤¸ø±à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²°Æâ¸ø±à¤Ç¤¹¡£2022Ç¯7·î¤ËÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¡¢³«Å¹¤«¤éÌó3Ç¯6¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï15Å¹ÊÞ¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿Áí¿ô60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤Ï¡¢²¼µ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤È¤ª¤êÁ´¹ñ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¡¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¥³¥ó¥»¥×¥È¢ä
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Á¤Î¤¤¤¤¸ø±à¡×¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¦¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¶µ°é¤Î¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤³¤É¤â¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¹¥¤¤¸ø±à¡£
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬¾¯¤·¤À¤±»Ò°é¤Æ¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡¢¤½¤ó¤Êµï¿´ÃÏ¤Î¹¥¤¤¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡×²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¡£¤³¤ó¤ÊÆü¾ï¤ò¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¤³¤É¤â¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ø¡£
¢ã¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
»ä¤¿¤Á¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¤Æ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë½é´üÀßÈ÷¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤ò¥ªー¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ñー¥¯»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯±¿±ÄËÜÉô¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥·¿»ö¶È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤ä¡¢Åê»ñÊª·ï¤È¤·¤Æ¤â¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯±¿±ÄËÜÉô¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãÅ¹ÊÞ½êºßÃÏ¢ä
ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¡ÃÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡Ã°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¡Ã¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡ÃÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡Ã¼¢²ì¸©·ªÅì»Ô¡Ãºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡ÃÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¡Ã°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¡ÃÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ã´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¡Ã°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¡Ã°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¡Ã°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡Ã°¦ÃÎ¸©ÃÎÎ©»Ô¡Ã°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è
¡Ú¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹ »ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡§ ¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹
Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡§ ¢©454-0842¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èµÜÏÆÄ®2ÃúÌÜ11
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥è¥·¥Å¥ä ÂÀÊ¿ÄÌ¤êÅ¹¡¡2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ 10¡§00～18¡§00(¿åÍËÆüÄêµÙÆü¡¡¢¨Í½Äê)
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡¡¡§ 600Âæ¡¡(ÌµÎÁ)
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒF.K.Solutions
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ÅÄ ¹À¹¬
±Ä¶È½ê½êºßÃÏ¡§ ¢©921-8835¡¡ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¾åÎÓ3ÃúÌÜ66-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2006Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¤³¤É¤â¸þ¤±»ÜÀß±¿±Ä¡¢Í¢Æþ²·Çä¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ 300Ëü±ß
³ô¼°²ñ¼ÒF.K.Solutions ¸ø¼°web¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.fk-solutions.co.jp/
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯ ¸ø¼°web¥µ¥¤¥È ¡§ https://kodomocchi-park.com/
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñー¥¯ ¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¸þ¤±Web¥µ¥¤¥È ¡§ https://cozyparklab.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒF.K.Solutions¡¡¥Ñー¥¯»ö¶ÈÉô
¢©921-8835¡¡ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¾åÎÓ3-66-1
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.fk-solutions.co.jp/contact
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 076-255-7344(ÂåÉ½)
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ê¿Æü 9¡§00～18¡§00