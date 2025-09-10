こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
IAA Mobilityに出展のアウディ：力強いラインアップ、新しい明快さを示す
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
Audi Concept Cは、新しいデザインフィロソフィーの明快さを具現化
新型Audi Q3 Sportbackは、アウディの進行中のモデル戦略を継続
AUDI CEOデルナー：「私たちの新しいラインアップとデザイン言語は、アウディの継続的な進化の過程における次のステップを示します」
（ドイツ本国発表資料）2025年9月4日、インゴルシュタット、ミュンヘン： 新たな始まりの精神は、IAAモビリティにおけるアウディの存在を特徴づけます。直近18か月間における急速なモデル投入に続き、アウディは世界で最も重要な自動車トレードショーの一つで、大胆な宣言を行います。新型Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kWの一般公開デビューと並び、プレミアムブランドであるアウディはAudi Concept Cを出展します。このコンセプトカーは、新しいデザインフィロソフィーを体現し、これによりアウディの未来の方向性を示します。
ますます複雑さが増す世界において、アウディは揺らぐことなく明快さにコミットしています。このビジョンは、IAAモビリティ2025において、ブランドの新しいデザイン精神を反映する、没入型インスタレーション「Feel Audi」を通じて具現化します。このフィロソフィーは、今後のモデルに向けた新しい視覚的美学を超え、アウディの変革における次のマイルストーンを表しています。
AUDI AG CEO ゲルノート デルナー（Gernot Döllner）は、「私たちの新しいポートフォリオとデザイン言語は、会社の継続的な進化の過程における次のステップを示します。製品、プロセス、そして構造全体において、本当に重要なものに集中することで、私たちはイノベーションが生まれる環境を創ります」と述べています。
Audi Concept C
Audi Concept Cは、新しい明快さを具現化しています。ドイツ・ミュンヘンで開催されるIAAモビリティ2025において、来場者はそれを直接体験することができます。
イタリア・ミラノでのコンセプトカーのワールドプレミアからわずか数日後、Audi Concept Cは初めて幅広く一般に公開されます。この完全電動スポーツカーのデザインスタディは、アウディのデザイン言語とインテリア体験の未来を提示するものです。それはブランドの新しい4つのデザイン原則である、明快さ、技術、知性、そしてエモーションを体現しています。
IAAとその先の商品戦略
アウディは、明確な製品および技術のロードマップに則って、近年そのモデルラインアップを着実に刷新してきました。2024年以来、アウディはその歴史の中で最も包括的なモデル戦略を実行しています。2025年末までに、フォーリングスブランドのアウディは20以上の新しいモデルを投入し、プレミアムセグメントにおいて最も新しいポートフォリオを有することになります。2026年には、高効率の電気自動車とパワフルなSUVのラインアップをさらに拡大します。
AUDI AG セールスおよびマーケティング担当取締役 マルコ シューベルト（Marco Schubert）は、「私たちは電気自動車、ハイブリッドモデル、内燃機関モデルという多様化したモデルレンジにより、競争環境において力強くかつ柔軟なポジショニングを行っています。この幅広い製品ポートフォリオによって、すべての地域のお客様ひとりひとりのニーズに、可能な限り最適な形で応えることができるのです」と述べています。
Audi Q3：ラインアップに最新の追加モデル
Audi Q3 Sportbackのプラグインハイブリッドは、アウディの最新の追加モデルとして、IAAモビリティ2025サミットのフォルクスワーゲングループのブース（Hall B1）に展示されます。アウディブランドのトップセールスモデルの一つであり、ラインアップにおいて重要な位置を占めています。現在、第3世代となるこのベストセラーは、効率性、ドライビングダイナミクス、快適性を併せ持ち、コンパクトクラスにおける新たな基準を打ち立てるとともに、このカテゴリーにラグジュアリーセグメントで培われた先進の運転支援システムおよびライティングテクノロジーを導入しています。
IAAモビリティでアウディを体験できる場所
Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kWは、フォルクスワーゲングループブース（サミット、Hall B1）に展示
Audi Concept Cは、ヴィッテルスバッハ広場（Wittelsbacherplatz）のオープンスペースでトレードショーデビュー
新しい商品ラインアップとなる、Audi S6 Avant e-tron、Audi Q6 Sportback e-tron、Audi RS e-tron GT performance、Audi Q3 SUV TFSI、Audi A5 Avant e-hybrid、Audi Q5 Sportback e-hybrid、A6 Avant e-hybridを含む20台の車両により、最大1,400回の試乗体験が可能
Audi Nights：ヴィッテルスバッハ広場で招待客限定の特別イベントを開催
Audi exclusive 30周年を祝して、IAA開催期間中、ヴィッテルスバッハ広場近くのアルコ・パライス（Arco-Palais）内レストラン「Aimy」にて特別展示
