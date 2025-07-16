Audi Q6 e-tron quattro専用レンジプラスパッケージを新規設定

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Audi Q6 e-tronに新設したオプションのレンジプラスパッケージは、路面摩擦抵抗と空気抵抗を低減して効率を最適化する18インチタイヤと高速走行時に車高を下げて空気抵抗を減少して効率を高めるアダプティブエアサスペンションを組み合わせることにより、一充電走行距離731km（WLTCモード）を達成。ベースモデルの一充電航続距離644kmより87 km長い、アウディ史上最長の一充電走行距離を実現しました。



レンジプラスパッケージの希望小売価格は380,000円（税込）で、レンジプラスパッケージを選択した場合、一部のオプションのみ、組み合わせ可能となります。また、Audi Q6 e-tron quattro advanced以外のモデルでは、レンジプラスパッケージを選択できません。

アウディの電気自動車e-tronの一充電航続距離記録を塗り替える731km(WLTCモード)を達成路面摩擦抵抗と空気抵抗を低減して、効率を最適化するためのオプションパッケージ