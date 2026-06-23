【「トイ・ストーリー」新コレクション】 6月30日 発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンはディズニーフラッグシップ東京やディズニーストア、ディズニー公式ECサイトで「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションを6月30日に発売する。

本コレクションは7月3日に映画「トイ・ストーリー5」が公開されることに際したもの。おもちゃたちを主役に、作品の世界観を楽しめるアイテムを展開するという。「ジェシー」、「フォーキー」、「カレン・ビバリー」のセットや「リリーパッド」、「スマーティー・パンツ」といった新キャラクターがそろうフィギュアセットやピンバッジなども販売する。

フィギュアセット：4,500円

ドールセット：8,800円

トートバッグ キッズ用：4,000円

バッグチャーム：2,000円

シークレットピンバッジ：2,200円

「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちをデザインしたファッションアイテムも展開する。総柄の半袖シャツやパーカー、「エイリアン」モチーフのショルダーバッグやぬいぐるみキーチェーンなどをラインナップしている。

TOY STORY FASHION

ディズニーストアなどで実施している「あいこじゃんけん」では、6月30日から8月16日にかけて「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードを展開する。参加者にステッカーを進呈する他、ステッカーはディズニーストアクラブアプリで読み込むとARでキャラクターが登場する。

この他、ディズニーストア渋谷公園通り店など一部店舗で「トイ・ストーリー」テーマの装飾を実施する。ディズニー公式ECサイトでは期間限定デザインの配送ボックスを6月30日から展開。ボックスを開けるとキャラクターがデザインされたガーランドが現れる仕様で、無くなり次第終了となる。

「トイ・ストーリー5」は少女「ボニー」の成長を見守る「ジェシー」たちが、タブレット「リリーパッド」の登場で一変した日常から「ボニー」の心を取り戻そうと立ち上がる物語を描く。

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