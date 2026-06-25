記事のポイントUSAトゥデイはAIを活用した「シェルファイル」を事前作成し、速報ニュースを即座に公開できる体制を構築している。AI OverviewsやAIモードが検索結果を要約する前に記事を公開し、検索流入を獲得するスピード競争を重視している。ワールドカップでは速報性に加え、16開催都市の現地取材や独自分析記事を強化し、AIに代替されにくい価値の創出をめざしている。AIを活用した検索時代の可視性をめぐる戦いのなかで、パ