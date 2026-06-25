三崎優太氏（左）と溝口勇児氏が公開バトル （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

三崎優太氏 妻・てんちむのプライバシー投稿に対し批判「晒すのはやめて」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 溝口勇児氏と三崎優太氏がSNSで公開バトルを展開している
  • 溝口氏の側近・西川COOが元カノてんちむのプライバシーをXに投稿
  • 三崎氏とてんちむは「気持ち悪い」と強く批判し、批判コメントも相次いだ
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