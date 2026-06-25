落語家の笑福亭鶴瓶（74）が24日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。家電量販店での買い物中に一般客にかけられた“まさかの言葉”を明かす場面があった。鶴瓶は「リリーさんは店行っても、なんか声かけられるほうですか？なんか出てるでしょ、ドラマも出てるし」と俳優で作家のリリー・フランキーに質問。リリーが「いや、俺そんなになんですよ」と答えると、鶴瓶は「俺、この間言われて、ビック