6月19日、佳子さまはダンス公演「ローザス、アトラファイブ『和声と創意の試み』」を鑑賞された。【写真】反響で再販の見込み「カトレア柄ワンピ」を2パターンを着こなす佳子さま「佳子さまは学生時代、ダンスに夢中になられていました。過去には腹筋がちらりと見える“攻めたファッション”でステージに上がられたことも。そうしたご経験が、ダンスを鑑賞される公務にもつながっているのでしょう」(皇室ジャーナリスト)わずか1