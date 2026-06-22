超特急ユーキが休養 急性虫垂炎と診断
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急は22日、公式サイトを通じ、メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されたと明らかにした。
【写真】10日前には…仲良くシチズンポーズを披露していたユーキ＆リョウガ
サイトでは「弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます。以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と伝え、6月23日の『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』、25日の『ユーキ（超特急）話す、夢と表現のリアル。』を欠席するとした。
「この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
＜欠席対応＞
2026年6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』
2026年6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』
※これ以降の予定に関しましては追ってのご報告とさせていただきます。
6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』に関しましては、カネボウ化粧品の公式からのご連絡をお待ちください。
6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』に関しましては、株式会社十字屋の公式からのご連絡をお待ちください。
【写真】10日前には…仲良くシチズンポーズを披露していたユーキ＆リョウガ
サイトでは「弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます。以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と伝え、6月23日の『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』、25日の『ユーキ（超特急）話す、夢と表現のリアル。』を欠席するとした。
今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
＜欠席対応＞
2026年6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』
2026年6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』
※これ以降の予定に関しましては追ってのご報告とさせていただきます。
6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』に関しましては、カネボウ化粧品の公式からのご連絡をお待ちください。
6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』に関しましては、株式会社十字屋の公式からのご連絡をお待ちください。