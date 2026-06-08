ミッドウエストが創業50周年 ダブレットなど50ブランドが一点物をオークションで販売
同プロジェクトは、ブランド、顧客、ミッドウエストが一体となり、未来にファッション文化を継承することを目的に実施。オークションの収益は若手デザイナー支援活動に充てる予定で、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFW）との連携も視野に入れている。
参加ブランドは、「ブラン（BLANC）」「チカ キサダ（Chika Kisada）」「ダブレット（doublet）」「フミエタナカ（FUMIE TANAKA）」「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」「セッチュウ（SETCHU）」「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」など。そのほか、「クリス・ヴァン・アッシュ（Kris Van Assche）」「リック・オウエンス（Rick Owens）」といったインポートブランドが名を連ねる。
また、6月11日には、名古屋・錦に新店舗「MIDWEST HAERA」をオープン。メンズとウィメンズのデザイナーズとインポートブランドを中心に揃え、月替わりのポップアップイベントや企画も計画している。
◾️巡回展示
・MIDWEST NAGOYA：2026年6月9日（火）〜 6月14日（日）
・MIDWEST OSAKA：2026年6月19日（金）〜6月24日（水）
・MIDWEST TOKYO：2026年7月4日（土）〜7月8日（水）
◾️オンラインオークション
会期：2026年6月9日（火）12:00〜7月8日（水）20:00
会場：ミッドウエスト公式オンラインストア
◾️参加ブランド：AKIKOAOKI／amok／ANREALAGE／BED j.w. FORD／BLANC／beautiful people／ChikaKisada／DAIRIKU／DISCOVERED／doublet／EGONLAB／EITARO／ERNEST W.BAKER／FETICO／FUMIE=TANAKA／GUIDI／JOHN LAWRENCE SULLIVAN／KAMIYA／KEISUKEYOSHIDA／KIDILL／KIJIMA TAKAYUKI／kiminori morishita／KRISVANASSCHE／LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI／MATIÈRES FÉCALES／Maison MIHARA YASUHIRO／MASU／mister it.／mukcyen／NewRose／NO IDEA／ODAKHA／OVERCOAT／Pillings／RAFSIMONS／READYMADE／RequaL≡／Rick Owens／RIV NOBUHIKO／SETCHU／sulvam／TAAKK／TALKING ABOUT THE ABSTRACTION／Tamme／tanakadaisuke／VAQUERA／VINTI ANDREWS／VIVIANO／YOKE／yoshiokubo