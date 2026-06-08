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　セレクトショップ「ミッドウエスト（MIDWEST）」が、創業50周年を記念し、チャリティープロジェクト「LOVE FASHION CORE」を始動した。国内外の全50ブランドがそれぞれ一点物の作品を制作し、6月9日からMIDWEST NAGOYAを皮切りにMIDWEST OSAKA、MIDWEST TOKYOを巡回する展示で披露する。作品は、6月9日から7月8日までミッドウエスト公式オンラインストアで開催するオンラインオークションで販売する。

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　同プロジェクトは、ブランド、顧客、ミッドウエストが一体となり、未来にファッション文化を継承することを目的に実施。オークションの収益は若手デザイナー支援活動に充てる予定で、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFW）との連携も視野に入れている。

　参加ブランドは、「ブラン（BLANC）」「チカ キサダ（Chika Kisada）」「ダブレット（doublet）」「フミエタナカ（FUMIE TANAKA）」「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」「セッチュウ（SETCHU）」「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」など。そのほか、「クリス・ヴァン・アッシュ（Kris Van Assche）」「リック・オウエンス（Rick Owens）」といったインポートブランドが名を連ねる。

　また、6月11日には、名古屋・錦に新店舗「MIDWEST HAERA」をオープン。メンズとウィメンズのデザイナーズとインポートブランドを中心に揃え、月替わりのポップアップイベントや企画も計画している。

◾️巡回展示
・MIDWEST NAGOYA：2026年6月9日（火）〜 6月14日（日）
・MIDWEST OSAKA：2026年6月19日（金）〜6月24日（水）
・MIDWEST TOKYO：2026年7月4日（土）〜7月8日（水）

◾️オンラインオークション
会期：2026年6月9日（火）12:00〜7月8日（水）20:00
会場：ミッドウエスト公式オンラインストア

◾️参加ブランド：AKIKOAOKI／amok／ANREALAGE／BED j.w. FORD／BLANC／beautiful people／ChikaKisada／DAIRIKU／DISCOVERED／doublet／EGONLAB／EITARO／ERNEST W.BAKER／FETICO／FUMIE=TANAKA／GUIDI／JOHN LAWRENCE SULLIVAN／KAMIYA／KEISUKEYOSHIDA／KIDILL／KIJIMA TAKAYUKI／kiminori morishita／KRISVANASSCHE／LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI／MATIÈRES FÉCALES／Maison MIHARA YASUHIRO／MASU／mister it.／mukcyen／NewRose／NO IDEA／ODAKHA／OVERCOAT／Pillings／RAFSIMONS／READYMADE／RequaL≡／Rick Owens／RIV NOBUHIKO／SETCHU／sulvam／TAAKK／TALKING ABOUT THE ABSTRACTION／Tamme／tanakadaisuke／VAQUERA／VINTI ANDREWS／VIVIANO／YOKE／yoshiokubo