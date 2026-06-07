日本のものづくりを世界へ　佐藤マクニッシュ怜子が手掛ける「アマテラス」がブランド再編

モデルの佐藤マクニッシュ怜子が代表を務めるライフスタイルブランド「アマテラス（AMATERAS）」がブランド設立8周年を機にリブランディングを実施し、日本製にこだわったラグジュアリーライン「メゾン アマテラス（maison AMATERAS）」とアクティブウェアライン「ワビ（WABI）」の2ブランドに再編した。メゾンアマテラスのファーストコレクションは公式オンラインストアで受注がスタートしており、ワビのファーストコレクションは6月4日20時に公式オンラインストアで発売する。

【画像をもっと見る】

アマテラスは、佐藤が大学在学中の2018年に立ち上げたライフスタイルウェアブランド。ナイトウェアやラウンジウェアを中心に展開し、日本らしい感性と現代的なデザインを融合させたプロダクトで支持を得てきた。現在はECを主軸に成長しながら、国内外にファンコミュニティを広げている。

佐藤は今回のリブランディングについて、「8年間ブランドを続ける中で、日本をテーマに現代のライフスタイルへ翻訳するものづくりを行ってきたが、本当に届けたかったのは日本の良いものや精神性そのものだった」と説明。ブランドの成長とともに、日本の伝統工芸や職人との協業を強化したいという思いと、ウェルネス領域で新たな商品展開を進めたいという構想が固まってきたことから、それぞれの世界観をより明確に表現するためブランドを2つの軸に再編したという。今後は両ラインを通じて、日本の美意識や精神性を現代的に再解釈した“モダン ジャパニーズ スタイル（Modern Japanese Lifestyle）”を国内外へ発信していく。

日本の本質を追求する「maison AMATERAS」

メゾン アマテラスでは、すべて日本製にこだわり、生地や縫製、デザインの細部にまで日本のものづくりの精神を反映。ファーストコレクションの価格帯は2万1450〜6万6000円と従来のアマテラスより引き上げ、よりハイクオリティな素材やクラフトマンシップを追求するブランドとして位置付ける。

ファーストコレクションのテーマは「From Within, Into Light（内から、光へ）」。ブランド名の由来でもある天照大神から着想を得て、日の出を思わせるグラデーションや鶴、麻の葉などのモチーフを採用したほか、サテンや和紙をイメージした素材感を取り入れ、日本ならではの静謐な美意識を表現したという。アイテムは計13型。鶴柄をあしらったシグネチャーアイテムのローブ「Tsuru Maison Long Robe」（6万3800円）をはじめ、麻の葉柄を取り入れたパンツ「Asanoha Maison Pants」（3万8500円）と揃いのシャツ「Tsuru Contour Blazer Shirts」（5万6100円）、日の出をイメージしたフレアパンツ「Lumière Elegance Flare Pants」（4万4550円）、和紙に着想した「Washi Veil Top」（4万4000円）などをラインナップする。

同ラインではアパレルの販売に加え、伝統工芸との協業プロジェクト「In Craft Project」を始動。2ヶ月に1回のペースで職人とのコラボレーション企画を実施する予定で、現在第1弾として福島県の漆器職人との取り組みを進めているという。今後はオンラインストアで工芸品やライフスタイルアイテムも取り扱うほか、ドバイやパリなど海外市場での展開も計画している。

“動”ではなく“静”のウェルネスを提案する「WABI」

ワビは、日本の侘び寂びや禅の精神を現代のウェルネスライフに再解釈したアクティブウェアライン。運動やフィットネスだけではなく、静けさや余白、自分自身と向き合う時間を大切にするという考え方を軸に、「動くためだけではなく、整えるためのウェア」を提案する。

ファーストコレクションでは、日本の自然や庭園から着想を得た「Vanilla」「Chai」「Stone」「Mocha」「Dark gray」のオリジナルアースカラー5色をカラーパレットに設定。カップ付きの長袖トップス「Skin Fit Padded V Neck Long Sleeve」（1万1880円）やカップ付きの半袖トップス「Skin Fit Padded Tee」（9800円）、バックオープンデザインのドレス「Skin Fit Back Open Padded Dress」（1万6500円）、フレアレギンス「wabi Flow Styleup leggings」、ヘアバンド「Skin Fit Hair Band」（2530円）などアクティブシーンからデイリーウェアまで対応する計8アイテムを揃える。

あわせて、ブランド初となるメンズアイテムの提案をスタート。オーバーサイズフーディ「wabi Effortless Hoodie」（1万6500円）と揃いのスウェットパンツ「wabi Effortless Pants」（1万4300円）や、汗を吸収しやすい機能素材を採用しながら、スラックスのような見え方を実現した「All Day Comfort Pants」（1万7600円）など計6アイテムを用意し、男女問わず着用できるアスレジャーブランドとして、カップルや家族で楽しめる提案も強化していくという。

これまでオンラインを中心に展開してきたアマテラスだが、今夏には初の実店舗をオープン予定だ。「これまで生地感や着心地を実際に体験してもらう機会が限られていた。これからは人が集まり、交流が生まれるコミュニティとしての場所をつくっていきたい」と佐藤。新店舗では物販に加え、ウェルネスイベントやワークショップなども開催し、ブランドの世界観を体験できる場の創出を目指す。

◾️メゾン アマテラス：公式オンラインストア

◾️ワビ：公式オンラインストア