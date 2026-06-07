【長谷川あかりさんのお酢レシピ】魚は焼かずにゆでる！？「塩さばときゅうりのお手軽混ぜずし」
【画像で見る】長谷川あかりさんのおすすめ「夏のお酢レシピ」バリエ9品
暑い季節になると、さっぱりした味わいが恋しくなりませんか？そこで、人気料理家・長谷川あかりさんに、とっておきの「お酢レシピ」を教わりました。
今回のポイントは、塩さば。なんと焼かずにゆでて使うことで、驚くほど身がふっくら仕上がるんです。合わせ酢いらずでパッと作れる、新感覚の混ぜずしレシピをご紹介。気温があがる季節に摂りたい、酢のうれしい効果についてもあわせてお伝えします。
教えてくれたのは…
▷長谷川あかりさん
人気急上昇中の料理家・管理栄養士。なんでもない日を幸せにする、最小限の材料で作れる、シンプルで豊かなレシピを提案。X（旧Twitter）@akari_hasegawa
■夏の食卓には酢が欠かせないワケ
酢にはいろいろな効果があるとされますが、とくに夏にうれしいのは次の3点です。
疲労回復をサポート
酢に含まれるクエン酸が疲労物質である乳酸を分解。代謝を活発にすることで、スタミナアップにつながることが期待されます。
減塩効果でむくみが気になる方におすすめ
塩分控えめでも酢を使えば、味にメリハリが。塩分摂取量を調整することで、体内の水分バランスを整え、むくみ対策に役立つ可能性があります。
食欲増進＆消化の促進に
酢のさっぱりとした酸味で、夏バテ気味のときでも食が進みます。また、唾液量が増えて、消化吸収をサポートすると言われています。
では、そんな酢のパワーを活かした、長谷川さんご自慢のレシピを紹介します！
■塩さばときゅうりのお手軽混ぜずし
合わせ酢いらずでラクチン！
【材料・2〜3人分】＊1人分401kcal／塩分2.2g
・塩さば（半身）・・・1枚（約140g）
・きゅうり ・・・2本（約200g）
・温かいご飯（ややかために炊いたもの）・・・ 400g
■A
└砂糖・・・ 小さじ1
└塩 ・・・小さじ1/3
└おろししょうが・・・ 1かけ分
└白いりごま、オリーブ油・・・ 各大さじ1
└酢 ・・・大さじ2
・青じそのせん切り・・・ 5枚分
塩
【作り方】
1．フライパンに湯を沸かしてさばを入れ、煮立たせないように約7分静かにゆでる。取り出して水けを拭き、さまして骨と皮を除き、ほぐす。
2．きゅうりはあればスライサーで薄い輪切りにし、塩小さじ2/3をからめる。約10分おき、水けを絞る。
3．ボウルにご飯、1、2を入れ、Aを順にご飯全体にいきわたるように加える。しゃもじでボウルの底からさっくりと大きく混ぜる。器に盛り、しそを散らす。
おいしさ新発見！
＜刺し身にも酢をつけてみよう＞
いつもはしょうゆをつけるところを、酢とオリーブ油に変えると新鮮なおいしさに。刺し身には重量の1%を目安に塩をふっておき、粗びき黒こしょうをふって。
※酢は摂取し過ぎると胃に負担をかけることがあるので、使いすぎには注意してください。
＊ ＊ ＊
魚をゆでる調理法なら、グリルの後片付けも不要で、忙しい日にも手軽に作れます。お酢のパワーで夏を元気に乗り切るためにも、ぜひレパートリーに加えてみてくださいね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／長谷川あかり 撮影／田村昌裕 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々／菅野直子