【ラクうま麺レシピ】トッピングを乗せるだけ！「釜玉うどん」アイデア5選
【画像を見る】シンプルなのにクセになる！うまみたっぷりの一杯「アボカド塩昆布釜玉うどん」
熱々のうどんに卵をからめて食べる「釜玉うどん」は、コクのある味わいが楽しめる人気メニュー。身近な具材をのせるだけで、手軽にアレンジできるのもうれしいポイントです。飽きずに楽しめるバリエーションで、いつものうどんがもっと頼れる存在になりますよ。
■基本の釜玉うどんの作り方（1人分）
冷凍うどん1玉は袋の表示どおりに加熱する。器に盛り、各材料をのせる。混ぜながら食べる。
アボカドがクリーミー
【材料・1人分】
卵…1個
アボカド…1/4＜1cm角に切る＞
みょうが…1個＜薄い小口切り＞
塩昆布…大さじ1
塩…ふたつまみ
（1人分331kcal／塩分2.3g）
■台湾混ぜそば風釜玉うどん
辛くないバージョン♪
【材料・1人分】
卵…1個
にら…1/4わ（約25g）＜5mm幅に切る＞
焼きのり…1/2枚＜ちぎる＞
削りがつお…小1/2袋（1.25g）
しょうゆ…小さじ1
オイスターソース…小さじ1/2
（1人分282kcal／塩分2.0g）
■カルボ風釜玉うどん
粉チーズたっぷり！
【材料・1人分】
卵…1個
ハム…4枚＜半分に切り7mm幅に切る＞
粉チーズ…大さじ2
オリーブ油…大さじ1/2
粗びき黒こしょう…少々
（1人分453kcal／塩分2.2g）
■明太釜玉うどん
青じその風味が爽やか
【材料・1人分】
卵…1個
辛子明太子…1/2腹（約30g）＜薄皮を除く＞
ごま油…大さじ1/2
しょうゆ…少々
（1人分353kcal／塩分2.6g）
■納豆しらす釜玉うどん
ねばねばパワーで満点
【材料・1人分】
卵…1個
しらす干し…大さじ2
納豆（小粒）…1パック（約40g）
万能ねぎの小口切り…1本分
しょうゆ…小さじ2
（1人分361kcal／塩分3.0g）
＊ ＊ ＊
火を使う手間がないので、忙しい日や手軽に済ませたいランチにもぴったり。準備から洗い物、あと片づけまでラクちんなのがうれしいですね。 ぜひお気に入りの釜玉レシピを見つけてみてください。
レシピ考案／小林まさみ 撮影／鈴木泰介 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美