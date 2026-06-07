たっぷり粉チーズと卵がからんでコクうま！「カルボ風釜玉」


【画像を見る】シンプルなのにクセになる！うまみたっぷりの一杯「アボカド塩昆布釜玉うどん」

熱々のうどんに卵をからめて食べる「釜玉うどん」は、コクのある味わいが楽しめる人気メニュー。身近な具材をのせるだけで、手軽にアレンジできるのもうれしいポイントです。飽きずに楽しめるバリエーションで、いつものうどんがもっと頼れる存在になりますよ。

■基本の釜玉うどんの作り方（1人分）

冷凍うどん1玉は袋の表示どおりに加熱する。器に盛り、各材料をのせる。混ぜながら食べる。

■アボカド塩昆布釜玉うどん

アボカドがクリーミー

アボカド塩昆布釜玉


【材料・1人分】

卵…1個

アボカド…1/4＜1cm角に切る＞

みょうが…1個＜薄い小口切り＞

塩昆布…大さじ1

塩…ふたつまみ

（1人分331kcal／塩分2.3g）

■台湾混ぜそば風釜玉うどん

辛くないバージョン♪

台湾混ぜそば風釜玉


【材料・1人分】

卵…1個

にら…1/4わ（約25g）＜5mm幅に切る＞

焼きのり…1/2枚＜ちぎる＞

削りがつお…小1/2袋（1.25g）

しょうゆ…小さじ1

オイスターソース…小さじ1/2

（1人分282kcal／塩分2.0g）

■カルボ風釜玉うどん

粉チーズたっぷり！

カルボ風釜玉


【材料・1人分】

卵…1個

ハム…4枚＜半分に切り7mm幅に切る＞

粉チーズ…大さじ2

オリーブ油…大さじ1/2

粗びき黒こしょう…少々

（1人分453kcal／塩分2.2g）

■明太釜玉うどん

青じその風味が爽やか

明太釜玉


【材料・1人分】

卵…1個

辛子明太子…1/2腹（約30g）＜薄皮を除く＞

ごま油…大さじ1/2

しょうゆ…少々

（1人分353kcal／塩分2.6g）

■納豆しらす釜玉うどん

ねばねばパワーで満点

納豆しらす釜玉


【材料・1人分】

卵…1個

しらす干し…大さじ2

納豆（小粒）…1パック（約40g）

万能ねぎの小口切り…1本分

しょうゆ…小さじ2

（1人分361kcal／塩分3.0g）

＊　＊　＊

火を使う手間がないので、忙しい日や手軽に済ませたいランチにもぴったり。準備から洗い物、あと片づけまでラクちんなのがうれしいですね。 ぜひお気に入りの釜玉レシピを見つけてみてください。

レシピ考案／小林まさみ　撮影／鈴木泰介　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝畠山麻美