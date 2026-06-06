メイク初心者さんこそ眉で変わる！眉毛サロンなしでも自分でできる眉の整え方

「眉毛を整えたいけど、サロンに行くのはハードルが高い」、「できれば自分で綺麗に整えたい」そんな人におすすめなのが、ナチュラルに仕上げるセルフケアです。最近の垢抜け眉は、細く作り込みすぎず“自分の眉を活かす”のがポイント。今回は、自分でできる垢抜け眉毛の整え方を紹介します。

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眉毛の基本の位置

まず覚えておきたいのが、眉頭・眉山・眉尻の黄金バランス。綺麗な眉を作るには、まず「眉の位置」を知ることが大切です。

眉頭

眉頭は、小鼻と目頭の延長線上が基本の位置。内側に寄せすぎると顔がきつく見えやすくなるため注意しましょう。

眉山

眉山は、黒目の外側から目尻の間を目安にするとバランスが取りやすくなります。最近は、角度を強くつけるよりも、なだらかなラインのほうが今っぽい印象に仕上がります。

眉尻

眉尻は、小鼻と目尻を結んだ延長線上が理想的。細く自然に終わるように整えると、顔全体がすっきり見えやすくなります。

この3つの位置を意識するだけでも、眉の印象はかなり変わります。

次に、この3つの位置を繋ぎ、コンシーラーで囲ったら、そのラインからはみ出している毛を、電動シェーバーで少しずつ処理していきます。一気に剃ってしまうと細くなったり、左右差が出やすくなるため、微調整しながら整えるのがおすすめ。

基本は、今ある眉を活かしながら、はみ出た毛だけ整えるイメージでOK。鏡から少し離れて、全体を見ながら整えると失敗しにくくなります。

初心者でも失敗しにくいポイント

セルフケア初心者には、電動シェーバーを使ったお手入れがおすすめです。電動タイプなら肌への負担が少なく、カミソリよりも失敗しにくいのが魅力。

気になる産毛を少しずつ処理するだけでも、眉まわりがすっきりして清潔感がアップします。

いかがでしたか？眉毛は、一気に形を変えるよりも、少しずつ整えるほうが自然で、失敗しにくくなります。

特に大切なのは、眉頭・眉山・眉尻のバランスを意識しながら、自分の眉を活かすこと。毎日の軽いブラッシングや簡単なメンテナンスを続けるだけでも、眉の印象は大きく変わります。

今回紹介した眉の整え方を参考に、家でもチャレンジしてみてくださいね。