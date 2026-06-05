ジョイフル「ごちそうサマー」開催！うなぎも冷麺も楽しめる夏限定メニュー特集

ジョイフルでは、2026年6月16日（火）15時より夏限定フェア「ごちそうサマー」を開催します。定番人気のハンバーグを一度に楽しめるボリューム満点メニューから、ふっくら香ばしいうなぎ、さっぱり食べられる冷麺、さらに旬のフレッシュブルーベリーを使用したスイーツまで、夏にぴったりのごちそうが勢ぞろい♡家族との食事や友人とのランチ、自分へのご褒美タイムにもおすすめの期間限定フェアです。

ボリューム満点の夏限定フード

今回のフェアで注目したいのが、「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」です。価格は999円（税込1,098円）。ジョイフルで人気のハンバーグ3種類を一皿で味わえる贅沢なメニューで、食べ応えも抜群です。

テイクアウトにも対応しており、ランチタイム（10時～15時）はライスまたはパンが無料になるうれしいサービスも実施されます。

スタミナをつけたい方には、うなぎメニューがおすすめです。「うな丼（お吸い物・漬物付）」は1,039円（税込1,142円）、「うなぎ二倍盛り重（お吸い物・漬物付）」は1,639円（税込1,802円）。

どちらもテイクアウト可能で、ふっくら焼き上げたうなぎの旨味を存分に堪能できます。

さらに、「旨辛ビビンバボウル」は939円（税込1,032円）。コチジャンのコクと辛味が食欲を刺激し、暑い季節でも箸が進む一品です。

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冷麺とスイーツで爽やかな夏気分

夏らしいさっぱりメニューとして登場するのが、「蒸し鶏の盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼」です。価格は969円（税込1,065円）。

のどごしの良い盛岡冷麺と旨辛焼肉丼を同時に楽しめる満足度の高いセットです。

冷麺だけを楽しみたい方には、「蒸し鶏の盛岡冷麺（単品）」739円（税込812円）も用意されています。蒸し鶏のやさしい旨味と冷たい麺の組み合わせが、暑い日にぴったりです。

スイーツでは、旬のフレッシュブルーベリーを使った2種類のパフェが登場。

「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」は739円（税込812円）、「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」は499円（税込548円）です。

ブルーベリーの爽やかな酸味とレアチーズのコクが相性抜群で、食後のデザートにもおすすめ♪

また、「オセロアイスと珈琲ゼリー～ほんのり甘いミルクシロップアフォガード～」は399円（税込438円）。

ジョイフル定番のオセロアイスと珈琲ゼリーを組み合わせた人気の味わいで、別添えのミルクシロップによる味の変化も楽しめます。

夏だけのごちそうを楽しもう

ジョイフルの「ごちそうサマー」は、ボリューム満点のハンバーグやうなぎ、ひんやり冷麺、爽やかなブルーベリースイーツまで幅広く楽しめる夏限定フェアです。

テイクアウト対応メニューも充実しているので、店内はもちろんおうち時間にもぴったり♡

暑さで食欲が落ちがちな季節だからこそ、ジョイフルならではの“夏のごちそう”で元気をチャージしてみてはいかがでしょうか。