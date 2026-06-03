¡ÚÂ®Êó¡ÛÆÊÌÚ¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡¡»¦³²¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤Ø¤Î¶¯Åð»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¾¯Ç¯4¿Í¤È»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉ×ÉØ2¿Í¤òºÆÂáÊá¤Ø¡¡ÆÊÌÚ¸©·Ù
ÆÊÌÚ¸©¤Ç69ºÐ¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Åð»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤¬¼Â¹ÔÌò¤Î¾¯Ç¯4¿Í¤È»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉ×ÉØ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤òºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÆÊÌÚ¸©¾å»°ÀîÄ®¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤ÎÉÙ»³±Ñ»Ò¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¹ÔÌò¤Î¾¯Ç¯4¿Í¤ä¾¯Ç¯¤é¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÝÁ°³¤ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈþ·ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê18¡Ë¤âÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÉÙ»³¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¶¯Åð»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¾¯Ç¯4¿Í¤ÈÃÝÁ°É×ÉØ¤òºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿ÉÙ»³¤µ¤ó¤ÎÉ×¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¼Â¹ÔÌò¤Ë¾¯Ç¯¤é¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤é¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤ò¼çÆ³¤·³¤³°¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë±×ÅÄÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤ò¸ø³«¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£