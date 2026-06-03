¥ß¥»¥¹¤¬Ìî»³¤ÇÍ¥²í¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÉ÷¤ÈÄ®¡×MVÎ¢Â¦¤¬¸ø³«¡ª´é¤ò¤·¤«¤á¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ©¤à»Ñ¤Ë¡Ö´¨¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤²¹¤«¤ÊMV¤Ë²þ¤á¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹¡ÖÉ÷¤ÈÄ®¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°¡õMV
Mrs. GREEN APPLE¸ø¼°X¤Ç¡ÖÉ÷¤ÈÄ®¡×¤ÎMV¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âç¿¹¤Î°áÁõ¤Î¿þ¤ò¼ã°æ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¥·ー¥ó¤â
¿¿¤ÃÇò¤Ê²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Âç¿¹¸µµ®¤È¡¢¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î¤â¤³¤â¤³¥Õ¥ê¥ó¥¸É÷°áÁõ¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡¢¥·¥Õ¥©¥óÀ¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ê¤Õ¤ê¤Î¼ó¸µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ìî»³¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÌÚ¤ÎÁ¥¤Î¾å¤Ç¡¢Âç¤¤¯¼ê¤ò¹¤²¤Æ²Î¤¦Âç¿¹¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÌÚ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤«¤¦Æ£ß·¡£Á¥¤Î±ï¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¥¢¥³¥®¤òÁÕ¤Ç¤ë¼ã°æ¤ÈÍ¥²í¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤ß¤»¤ë3¿Í¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥®¥¿ー¤òÉ¨¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¼ã°æ¤¬¥«¥¤¥í¤ò°®¤ê¤·¤á¤ë¾ìÌÌ¤Ë¡£Âç¿¹¤â´é¤ò¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤Æ´¨¤½¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡£Æ£ß·¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¥Ö¥ë¥Ã¤È¿Ì¤¨¤Æ¸ª¤ò¾å¤²¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ð´é¤ØÌá¤ë¡£Á¥¤ËºÂ¤ëÆ£ß·¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¡¢Æ£ß·¤Ë¸«¤»¤Ë¹Ô¤¯¼ã°æ¤Î»Ñ¤â¡£
¾ìÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ÆÇï¼ê¤¹¤ë3¿Í¤«¤é¡¢Âç¿¹¤¬Æ£ß·¤È¼ã°æ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç¿¹¤¬°áÁõ¤Î¿þ¤ò¼ã°æ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á¥¤ò¹ß¤ê¤ë¥·ー¥ó¤Ø¡£¼ã°æ¤¬¥¢¥³¥®¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¤¢¤È¡¢Æ£ß·¤È¼ã°æ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤ÊÉ½¾ð¤ÇÄù¤á³ç¤é¤ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´¨¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤²¹¤«¤ÊMV¤Ë²þ¤á¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÉ÷¤ÈÄ®¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°
¥¹¥Þ¥Û¤ò¥á¥ó¥Ðー¤Ë¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÉ÷¤ÈÄ®¡×MV
ÁÖ¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ÊMV¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¡£