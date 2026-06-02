◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

読売マイラーズＣで近走の充実ぶりと直前取材の感触が良く、９番人気でも単穴の▲を打ったドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野健太厩舎、父スクリーンヒーロー）が侮れない。藤野調教師も「前走は速い時計で走れて、収穫がありました。強い相手とやって結果も出ましたからね」と２着の前哨戦に手応えをつかんでいる。

昨年の日本ダービー１５着後に骨折が判明。だが、トレーナーが成長曲線は緩やかと見ていたように、その後の半年間の休養期間がプラスに働いた。馬体も１６キロ成長し、復帰初戦のディセンバーＳを重馬場で逃げ切りＶ。２走前の良馬場での大阪城Ｓでは、４角７番手から突き抜ける競馬で勝利した。「メンタルも強くなって、どんな競馬もできるようになってきた」と藤野師。まるで日本ダービーで２冠を達成したロブチェンのよう！ と期待は高まった。

まだまだ推し材料はある。未勝利勝ちは京都マイル、続くデイリー杯２歳Ｓでも２着に好走。マイル適性は高いと見ている。気配も前走以上で、１週前は栗東・坂路を５１秒３―１２秒２をマーク。軽快な走りに、指揮官が「予定通り来ています。雰囲気もいい。馬体が成長してきて、自分の力を出せるようになってきたんじゃないかな」と高評価したのも心強い。

いよいよ本格化しＧ１挑戦と思いきや藤野師は「成長は思いのほか、早かったね。でもまだまだこれから良くなると思う」ときっぱり。これは先物買いしなきゃダメだという考えが脳裏に浮かぶ。（松ケ下 純平）