有村架純、“クズ夫”塩野瑛久を撮影中本気でたたく「すっごい痛かった」
俳優の有村架純が2日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』ジャパンプレミアに登壇した。有村演じる主人公の夫役・高志を演じた塩野瑛久からは
【集合ショット】美脚スラリ…ゴールドファッションで魅了した有村架純＆南沙良ら
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）――それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
劇中では、会社の金を横領し解雇されたことを隠したまま、くも膜下出血で倒れる夫・高志を演じた塩野は、有村との夫婦の役作りとして「監督がテーマを用意してくださって、和歌子と高志になりきって、その質問をお互いにして役として応える」ことを行ったそう。「夫婦であった説得力を深められた」と手応えをみせた。
有村は「事前にその時間が得られたことで助けられました」と距離感をつかめたのか、塩野は「おかげで僕が入院して眠っているときに、有村さんがバンバンたたくシーンがあるのですが、すっごい痛かったです」と暴露。
「絶対びくともしちゃいけないと意識しながら」という塩野に、天野監督も「呼吸器みたいなやつが抜けてピーピーピーって」とその勢いにびっくり。「和歌子の心情はそれくらい当たり前なんですけど、当の本人としては『ううっ』て…」と苦笑する塩野に、有村も「失礼しました」と笑いが堪えられず。
塩野は「クズといえばクズなんですが、この作品でみたらクズかもしれないですが、皆さん見に覚えがあるような人間味を残したいな、と」と役に自信をみせていた。
【集合ショット】美脚スラリ…ゴールドファッションで魅了した有村架純＆南沙良ら
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）――それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
有村は「事前にその時間が得られたことで助けられました」と距離感をつかめたのか、塩野は「おかげで僕が入院して眠っているときに、有村さんがバンバンたたくシーンがあるのですが、すっごい痛かったです」と暴露。
「絶対びくともしちゃいけないと意識しながら」という塩野に、天野監督も「呼吸器みたいなやつが抜けてピーピーピーって」とその勢いにびっくり。「和歌子の心情はそれくらい当たり前なんですけど、当の本人としては『ううっ』て…」と苦笑する塩野に、有村も「失礼しました」と笑いが堪えられず。
塩野は「クズといえばクズなんですが、この作品でみたらクズかもしれないですが、皆さん見に覚えがあるような人間味を残したいな、と」と役に自信をみせていた。