「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新した。５月３１日に東京ドームでラストライブを開催した「嵐」について言及した。

５人に対し、西村社長は「小さな子供から８０代のおじいちゃん、おばあちゃんまで愛されたアイドルは、もうなかなか出てこないのではないか」と、その偉大さを強調。「映像で見ただけでも感動した」「まずは５人にありがとうと言いたい」と、感謝の言葉を送った。

また、二宮和也との“縁”についても告白した。２年前、二宮の冠番組の中で、二宮がにしたんクリニックのＣＭでおなじみの“タンバリンダンス”を披露し、ＳＮＳで話題となったことに触れ「それ以前から好きだったが、あれでさらに好きになった」と当時の心境を明かした。

さらに、プライベートでの“奇跡の遭遇”エピソードも披露。東京・表参道で偶然、隣に停車した車に二宮本人が乗っていたことがあったという。西村社長は「世の中こんなに広いのに、そんな偶然あるんだと思った」「心の中で嵐の曲が流れた」と、当時の興奮を振り返っている。

動画の終盤で、西村社長は「これからは５人それぞれの道になると思うが、引き続き活躍を応援したい」と、新たな一歩を踏み出すメンバーへ熱いエールを送って締めくくった。