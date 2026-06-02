車中泊モデル「クリッパー バン マルチラック」何が変わった？

日産は2026年5月11日、軽バン「クリッパー バン」と軽ワゴン「クリッパー リオ」の改良モデルを発売しました。

このクリッパーシリーズは2003年に誕生した軽商用バンおよびワゴンで、当初は三菱の「ミニキャブ」からOEM供給を受けていましたが、2代目からはスズキの「エブリイ」をベースにする形へ変更されました。

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2015年には3代目にフルモデルチェンジし、一時は「NV100クリッパー」の名称で親しまれていましたが、2024年3月の一部改良を機に、再び元の「クリッパー」へと名称が戻されています。

今回の改良では外観や内装のデザインが変更され、安全性や快適性が大きく向上しました。外観はフロントバンパーとグリルが新しい形状になり、ブラック基調の精悍でスタイリッシュなデザインに変わっています。ドアミラーもブラック塗装（バンはGXグレードのみ）で統一され、車体全体が引き締まった印象に仕上がりました。

ボディカラーは、クリッパー リオに新色「マジェスティックディープグレー」が追加されています。

内装にはデジタルスピードメーターが新採用され、シートなどの内装色がブラックで統一されたことで、現代的で先進的な空間となりました。またクリッパー リオでは、フロントおよびフロントドアガラスの熱吸収率が向上したほか、ステアリングヒーターが全グレードに標準装備され、快適な運転環境が整えられています。

安全面も進化しており、今回の改良でバンとワゴンの全車に先進安全装備が標準設定されました。車線からのはみ出しを防ぐ「車線逸脱防止支援システム」や「標識認識機能」が新設定されたほか、「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能が向上しています。

一部モデルには、長距離運転をサポートする「インテリジェント クルーズコントロール」も搭載されました。

パワートレインは660cc直列3気筒ターボエンジンのほか、バンでは自然吸気（NA）エンジンも選択できます。トランスミッションはCVTが中心ですが、NAモデルには5速MTも用意され、駆動方式はFRとパートタイム4WDの2種類が設定されています。

価格（消費税込、以下同）は、クリッパー バンが145万4200円から216万7000円、クリッパー リオが213万5100円から236万2800円です。

さらに、日産車の架装車やカスタムカーを手掛ける日産モータースポーツ＆カスタマイズから、クリッパー バンをベースに荷室の使い勝手を高めた「マルチラック」の改良モデルが発売されました。

マルチラックは、趣味やレジャーのほか、配達や移動販売など幅広い用途に合わせて荷室をアレンジできるモデル。荷室にはスチールラックや、縦横どちらでも使える有孔ボード、物の固定に便利なJ型・L型2種類の専用ブラケット（各4個）、防汚性のある専用フロアが装備されています。

さらに「ベッドマット付車」も設定されており、マットの生地には耐久性に優れた「CORDURA（コーデュラ）」を採用。カラーはナチュラルベージュとブラックの2色から選択可能で、4段階の高さ調整や脱着ができるため、車中泊仕様として使うことも可能です。

マルチラックのトランスミッションはCVTのみの設定、価格は223万8500円から262万9000円です。