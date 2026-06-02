エヌビディアがWindows搭載PC市場に進出、インテルとAMDに挑戦

米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は6月1日、台北国際コンピューター見本市COMPUTEX 2026で、Armアーキテクチャーを採用したフラッグシップPCチップN1Xを発表し、PCチップ市場への正式な参入を宣言しました。フアンCEOによると、今秋から、デルやレノボなどの主要PCブランドが、RTX Sparkスーパーチップを搭載したノートPCやデスクトップPCを発売する予定とのことです。このPC用チップは、エヌビディアとメディアテックが共同開発した製品で、プロセッサーとグラフィックスカードを統合し、マイクロソフトのArmアーキテクチャー版Windowsシステムを作動できます。

紹介によると、このチップは半導体大手、台湾積体電路製造（TSMC）の3ナノメートルプロセスを採用し、180〜200 TOPSのAI演算能力、128GBのユニファイドメモリーを備え、CPU、GPU、AI機能が同一チップに集約されています。パラメーターも構造も複雑ではないものの、実用性を十分に備えているとのことです。

業界では、エヌビディアのGPUにメディアテックのCPU、そしてマイクロソフトのWindowsが連携した三位一体のチップが、PC分野におけるインテルとAMDの独占的な地位を打破し、AI時代に対応するPCの進化を促進するとみています。PC業界で数十年にわたり暗黙の了解となってきた権力構造が、大きく書き換えられる可能性があります。（提供/CGTN Japanese）