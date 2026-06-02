W杯に向けたイラン代表メンバー発表! 大黒柱タレミら選出、アズムンは落選
イラン・イスラム共和国サッカー連盟(FFIRI)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたイラン代表メンバー26名を発表した。
FWメフディ・タレミ(オリンピアコス)やMFアリレザ・ジャハンバクシュ(デンデル)ら主力が選ばれた一方、過去2度のW杯を経験しているFWサルダル・アズムン(アルアハリ)は30名の候補メンバーの段階で外れている。
アミール・ガレノイ監督率いるイランは、グループGでニュージーランド、ベルギー、エジプトと戦う。
以下、イラン代表メンバー
▽GK
アリレザ・ベイランバンド(トラクター)
ホセイン・ホセイニ(セパハン)
パヤム・ニアズマンド(ペルセポリス)
▽DF
ダニエル・エイリ(マラバーン)
エフサン・ハジサフィ(セパハン)
サレー・ハルダニ(エステグラル)
ホセイン・カナーニ(ペルセポリス)
ショジャー・ハリルザデー(トラクター)
ミラド・モハマディ(ペルセポリス)
アリー・ネマティ(フーラード)
ラミン・レザイーアン(フーラード)
▽MF
ルーズベヒ・チェシミ(エステグラル)
サイード・エザトラヒ(アルアハリ)
メフディ・ガエディ(アルナスル)
サマン・ゴッドス(カルバ)
モハマド・ゴルバニ(アルワフダ)
アリレザ・ジャハンバクシュ(デンデル)
モハマド・モヘビ(ロストフ)
アミルモハンマド・ラザギニア(エステグラル)
メフディ・トラビ(トラクター)
アリア・ユセフィ(セパハン)
▽FW
アリ・アリプール(ペルセポリス)
デニス・ダルガヒ(スタンダール・リエージュ)
アミロホセイン・ホセインザデー(トラクター)
メフディ・タレミ(オリンピアコス)
シャフリヤール・モガンロウ(カルバ)
FWメフディ・タレミ(オリンピアコス)やMFアリレザ・ジャハンバクシュ(デンデル)ら主力が選ばれた一方、過去2度のW杯を経験しているFWサルダル・アズムン(アルアハリ)は30名の候補メンバーの段階で外れている。
アミール・ガレノイ監督率いるイランは、グループGでニュージーランド、ベルギー、エジプトと戦う。
▽GK
アリレザ・ベイランバンド(トラクター)
ホセイン・ホセイニ(セパハン)
パヤム・ニアズマンド(ペルセポリス)
▽DF
ダニエル・エイリ(マラバーン)
エフサン・ハジサフィ(セパハン)
サレー・ハルダニ(エステグラル)
ホセイン・カナーニ(ペルセポリス)
ショジャー・ハリルザデー(トラクター)
ミラド・モハマディ(ペルセポリス)
アリー・ネマティ(フーラード)
ラミン・レザイーアン(フーラード)
▽MF
ルーズベヒ・チェシミ(エステグラル)
サイード・エザトラヒ(アルアハリ)
メフディ・ガエディ(アルナスル)
サマン・ゴッドス(カルバ)
モハマド・ゴルバニ(アルワフダ)
アリレザ・ジャハンバクシュ(デンデル)
モハマド・モヘビ(ロストフ)
アミルモハンマド・ラザギニア(エステグラル)
メフディ・トラビ(トラクター)
アリア・ユセフィ(セパハン)
▽FW
アリ・アリプール(ペルセポリス)
デニス・ダルガヒ(スタンダール・リエージュ)
アミロホセイン・ホセインザデー(トラクター)
メフディ・タレミ(オリンピアコス)
シャフリヤール・モガンロウ(カルバ)