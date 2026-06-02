　イラン・イスラム共和国サッカー連盟(FFIRI)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたイラン代表メンバー26名を発表した。

　FWメフディ・タレミ(オリンピアコス)やMFアリレザ・ジャハンバクシュ(デンデル)ら主力が選ばれた一方、過去2度のW杯を経験しているFWサルダル・アズムン(アルアハリ)は30名の候補メンバーの段階で外れている。

　アミール・ガレノイ監督率いるイランは、グループGでニュージーランド、ベルギー、エジプトと戦う。

以下、イラン代表メンバー

▽GK

アリレザ・ベイランバンド(トラクター)

ホセイン・ホセイニ(セパハン)

パヤム・ニアズマンド(ペルセポリス)

▽DF

ダニエル・エイリ(マラバーン)

エフサン・ハジサフィ(セパハン)

サレー・ハルダニ(エステグラル)

ホセイン・カナーニ(ペルセポリス)

ショジャー・ハリルザデー(トラクター)

ミラド・モハマディ(ペルセポリス)

アリー・ネマティ(フーラード)

ラミン・レザイーアン(フーラード)

▽MF

ルーズベヒ・チェシミ(エステグラル)

サイード・エザトラヒ(アルアハリ)

メフディ・ガエディ(アルナスル)

サマン・ゴッドス(カルバ)

モハマド・ゴルバニ(アルワフダ)

アリレザ・ジャハンバクシュ(デンデル)

モハマド・モヘビ(ロストフ)

アミルモハンマド・ラザギニア(エステグラル)

メフディ・トラビ(トラクター)

アリア・ユセフィ(セパハン)

▽FW

アリ・アリプール(ペルセポリス)

デニス・ダルガヒ(スタンダール・リエージュ)

アミロホセイン・ホセインザデー(トラクター)

メフディ・タレミ(オリンピアコス)

シャフリヤール・モガンロウ(カルバ)