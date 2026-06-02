J１クラブが57歳指揮官と契約更新。26-27シーズンに向け「これまで以上の覚悟と責任を持って取り組んでまいります」

J１クラブが57歳指揮官と契約更新。26-27シーズンに向け「これまで以上の覚悟と責任を持って取り組んでまいります」