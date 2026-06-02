J１クラブが57歳指揮官と契約更新。26-27シーズンに向け「これまで以上の覚悟と責任を持って取り組んでまいります」
J１のFC東京は６月２日、松橋力蔵監督の契約更新を発表。2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意した。
クラブの公式サイトを通じて、57歳の指揮官は以下のとおりコメント。
「2026/27シーズンも引き続きFC東京の指揮を執る機会をいただき、心より感謝申し上げます。このクラブとともに戦い続けられることを大変光栄に思います。
明治安田J１百年構想リーグでは、クラブが掲げた優勝という目標に向かって、選手、スタッフ全員で戦い抜きましたが、その目標を達成することはできませんでした。この結果を真摯に受け止めるとともに、シーズンを通じて感じた悔しさを成長への力に変えていかなければならないと考えています。
2026/27シーズンは、クラブの期待とみなさまの想いに応えられるように、これまで以上の覚悟と責任を持って取り組んでまいります。
ただ、私たちの2026シーズンはまだ終わっていません。週末にMUFGスタジアムで開催される最後の一戦に全力を尽くし、支えてくださるパートナー企業のみなさま、地域のみなさま、そしてどんな時でも熱くチームに力を与え続けてくれたファン・サポーターのみなさまへ勝利を届け、今シーズンを笑顔で終えられるよう、勝利に相応しい準備を行い、チーム一丸となって戦います。
引き続き熱いご声援、ご支援をよろしくお願いいたします」
FC東京はJ１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTで２位。順位決定戦のプレーオフラウンドでは、WEST２位のセレッソ大阪が相手で、敵地での第１戦は２−２のドロー。勝負を決める第２戦は“国立”で６月６日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
クラブの公式サイトを通じて、57歳の指揮官は以下のとおりコメント。
「2026/27シーズンも引き続きFC東京の指揮を執る機会をいただき、心より感謝申し上げます。このクラブとともに戦い続けられることを大変光栄に思います。
明治安田J１百年構想リーグでは、クラブが掲げた優勝という目標に向かって、選手、スタッフ全員で戦い抜きましたが、その目標を達成することはできませんでした。この結果を真摯に受け止めるとともに、シーズンを通じて感じた悔しさを成長への力に変えていかなければならないと考えています。
ただ、私たちの2026シーズンはまだ終わっていません。週末にMUFGスタジアムで開催される最後の一戦に全力を尽くし、支えてくださるパートナー企業のみなさま、地域のみなさま、そしてどんな時でも熱くチームに力を与え続けてくれたファン・サポーターのみなさまへ勝利を届け、今シーズンを笑顔で終えられるよう、勝利に相応しい準備を行い、チーム一丸となって戦います。
引き続き熱いご声援、ご支援をよろしくお願いいたします」
FC東京はJ１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTで２位。順位決定戦のプレーオフラウンドでは、WEST２位のセレッソ大阪が相手で、敵地での第１戦は２−２のドロー。勝負を決める第２戦は“国立”で６月６日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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