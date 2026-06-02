アンジャ渡部建の名作コント＆大谷翔平サイン入りグッズの価格は？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#１を、５月28日（木）に放送した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCには前作に続き小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
５月28日（木）放送の#１後半では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画にアンジャッシュの渡部建が登場。番組スタッフからの直撃取材で、活動自粛期間中の収入について問われた渡部は「昔出した配信映像とかDVDの印税が何十円、何百円単位で入ってきていた」「半年で200円程度」と当時の状況を告白。さらにスタジオでは「（世間の）皆さん『奥さんが稼いでいるからいいじゃない』ってなるんですけど」と妻の収入に頼っていると思われがちな現状にも触れ、「奥さんの収入には頼らない、頼ったら終わりだと思って。家族は俺が養うって決めたんで」と強く決意していたと語った。また、騒動後は「貯金から賄うしかない」と振り返ると、「違約金、タレント自腹って噂は聞くでしょ？」「全財産持っていかれるぐらい」と自ら違約金について切り出す。MCの吉村から「（貯金）９割ぐらい下手したら減った？」と聞かれ、「９割まではいかないけど、ほとんどもうなくなりました」と壮絶なお金事情を赤裸々に明かした。
そんな渡部の“誇れる資産”として今回番組が査定したのは、アンジャッシュの“発明品”であるすれ違いコント『アルバイトの面接』の台本。かつて中国の国民的番組で丸パクリされ大爆笑をかっさらっていたというエピソードもあり、世界に通用することも実証されているアンジャッシュの代表作。同じく芸人である吉村も「すれ違いコントの中でもトップクラス」と絶賛する中、詳細な査定が行われると、専門家から「コント１本250万円」という驚愕の金額が。予想を遥かに超える高額査定に、渡部は「マジで!?」「ウソ!?」と絶叫し、MCの小島も「渡部さんが積み重ねてきたことですよ」「めっちゃ感動しちゃった」と思わず涙ぐむ展開に。アンジャッシュの歴史が詰まった10ページ弱の台本についたまさかの価値に、渡部も「これは芸人に夢を与えるね」と興奮を隠せない様子。
そして渡部は「まだ何か売れる物ないですか？」というスタッフの問いに、「メディアに出したことない」という超激レアなお宝スポーツグッズを披露。それは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の実使用サイン入りバット。大谷選手が花巻東高校の１年生だった頃から注目して試合を見に行っていたという渡部は、「（過去に）１時間の対談を４回ぐらいやった。大谷さんは『渡部さんの取材は受ける』って言ってくださって。その時に『渡部さん、これ』って（バットを）くれたんです」と大谷選手本人からその日の練習で使っていたバットを直接プレゼントされたという知られざるエピソードを披露。さらに渡部は「この間のWBC後にすぐ書いてもらった日本代表のユニフォームとドジャースのユニフォーム」と山本由伸投手のサイン入りユニフォーム２枚も。果たして、世界が注目する２人のメジャーリーガーの激レアサイン入りグッズには一体いくらの価値がついたのか？そして、提示された金額に渡部が下した「売るか、売らないか」の決断とは？気になる全貌は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCには前作に続き小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
そんな渡部の“誇れる資産”として今回番組が査定したのは、アンジャッシュの“発明品”であるすれ違いコント『アルバイトの面接』の台本。かつて中国の国民的番組で丸パクリされ大爆笑をかっさらっていたというエピソードもあり、世界に通用することも実証されているアンジャッシュの代表作。同じく芸人である吉村も「すれ違いコントの中でもトップクラス」と絶賛する中、詳細な査定が行われると、専門家から「コント１本250万円」という驚愕の金額が。予想を遥かに超える高額査定に、渡部は「マジで!?」「ウソ!?」と絶叫し、MCの小島も「渡部さんが積み重ねてきたことですよ」「めっちゃ感動しちゃった」と思わず涙ぐむ展開に。アンジャッシュの歴史が詰まった10ページ弱の台本についたまさかの価値に、渡部も「これは芸人に夢を与えるね」と興奮を隠せない様子。
そして渡部は「まだ何か売れる物ないですか？」というスタッフの問いに、「メディアに出したことない」という超激レアなお宝スポーツグッズを披露。それは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の実使用サイン入りバット。大谷選手が花巻東高校の１年生だった頃から注目して試合を見に行っていたという渡部は、「（過去に）１時間の対談を４回ぐらいやった。大谷さんは『渡部さんの取材は受ける』って言ってくださって。その時に『渡部さん、これ』って（バットを）くれたんです」と大谷選手本人からその日の練習で使っていたバットを直接プレゼントされたという知られざるエピソードを披露。さらに渡部は「この間のWBC後にすぐ書いてもらった日本代表のユニフォームとドジャースのユニフォーム」と山本由伸投手のサイン入りユニフォーム２枚も。果たして、世界が注目する２人のメジャーリーガーの激レアサイン入りグッズには一体いくらの価値がついたのか？そして、提示された金額に渡部が下した「売るか、売らないか」の決断とは？気になる全貌は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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