チャンスの時間…千鳥・大悟が計算問題でふくらPを瞬殺!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#364を５月31日（日）に無料放送した。
５月31日（日）放送の#364では、大悟が“知的なイメージ”を手に入れるため、クイズ界の猛者たちと対決する企画「千鳥大悟 クイズ王への道 第７回クイズの時間」を実施。対戦相手には、知的エンタメ集団QuizKnockから最強の刺客・ふくらPが緊急参戦。
冒頭、ふくらPの経歴について「東京工業大学理学部（現・東京理科大学）に入学もQuizKnockに専念するため中退」と紹介があると、大悟は「工業やん」「工業なんかワシより頭悪いヤツ行ってる」と見当違いな牽制を放ち、ノブが「笠岡工業高校の話とは違う」とツッコミを入れる波乱の幕開けに。
今回も「叙々苑」「たけし」「ブルース」「しばり」など大悟が得意なジャンルからクイズが出題されるが、その中でもふくらPは得意な「計算」で勝利を狙っていく。しかし、「計算」のジャンルで出題されたのはボートレースの三連単の払い戻し金額を計算する問題。ボートレース未経験で「オッズ表の読み方がわからない」「いつ何周でゴールなんですか？」と戸惑うふくらPを尻目に、大悟はすばやく電卓を叩いて見事に正解。愕然とするふくらPに対し、大悟は「何を勉強してたの？計算できない？」とドヤ顔でマウントを取り、スタジオの笑いを誘った。
一方、「都市」のジャンルでは、「このシティ（都市）の名前は何でしょう？」と出題されると、大悟が「パラダイスシティ（韓国・仁川にある総合型リゾート施設）」と答えて正解し、ふくらPは「これは地理じゃない」と呆然。さらに「ブルース」ジャンルではヤンキー漫画『ろくでなしBLUES』の登場人物が出題されたり、「しばり」ジャンルでは「バカ殿様のちょんまげを縛っている紐の色」が出題されたりと大悟に有利すぎる問題にクイズ王もタジタジに。そんな中、再びジャンル選択の機会を得たふくらPは「計算」を洗濯。そして出題されたのは、パチスロのメダルが詰まった箱が用意され、「カチ盛りにされたメダルの枚数は何枚でしょう？」という難問。「量り・電卓の使用も自由」というルールに、ふくらPはすぐに全体の重さと空箱の重さを量り、１枚あたりのグラム数から緻密な計算で全体の枚数を導き出そうとする。一方で大悟は量りを一切使わず、“カチ盛りメダル”を持ち上げた感覚だけで枚数を弾き出す。ノブが「工業か商業かの戦い」「スラムドッグ＄ミリオネアのよう」と実況する中、大悟は「1600枚」、ふくらPは計算の末に「1714枚」と予想。“枚数が近い方が正解”となる中、ノブが計数機にメダルを投入すると、カウントが1600枚を超えていき……。両者非常に近い答えを出した大悟とふくらPのデッドヒートにスタジオは大興奮。ノブも思わず「すげー！」「これはおもろい」と声を上げ、知識や論理を超えた大悟の“感覚”と、ふくらPの“計算”が激突する名勝負となった。
また、出題ゲストとしてタレントの松村邦洋や金の国・渡部おにぎりなどがスタジオに登場。「野球」ジャンルでは、渡部おにぎりがプロ野球界の“とあるブチギレ事件”を再現したほか、「たけし」ジャンルでは、松村が映画『アウトレイジ』の過激な暴力シーンを完全再現。予想もしなかった松村の登場に、大悟も「松村さんを見たかったから（回答ボタンを）押すのを我慢した」と回答をためらう場面も。果たして、大悟は最強の刺客・ふくらPをに勝利することができたのか？本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
５月31日（日）放送の#364では、大悟が“知的なイメージ”を手に入れるため、クイズ界の猛者たちと対決する企画「千鳥大悟 クイズ王への道 第７回クイズの時間」を実施。対戦相手には、知的エンタメ集団QuizKnockから最強の刺客・ふくらPが緊急参戦。
今回も「叙々苑」「たけし」「ブルース」「しばり」など大悟が得意なジャンルからクイズが出題されるが、その中でもふくらPは得意な「計算」で勝利を狙っていく。しかし、「計算」のジャンルで出題されたのはボートレースの三連単の払い戻し金額を計算する問題。ボートレース未経験で「オッズ表の読み方がわからない」「いつ何周でゴールなんですか？」と戸惑うふくらPを尻目に、大悟はすばやく電卓を叩いて見事に正解。愕然とするふくらPに対し、大悟は「何を勉強してたの？計算できない？」とドヤ顔でマウントを取り、スタジオの笑いを誘った。
一方、「都市」のジャンルでは、「このシティ（都市）の名前は何でしょう？」と出題されると、大悟が「パラダイスシティ（韓国・仁川にある総合型リゾート施設）」と答えて正解し、ふくらPは「これは地理じゃない」と呆然。さらに「ブルース」ジャンルではヤンキー漫画『ろくでなしBLUES』の登場人物が出題されたり、「しばり」ジャンルでは「バカ殿様のちょんまげを縛っている紐の色」が出題されたりと大悟に有利すぎる問題にクイズ王もタジタジに。そんな中、再びジャンル選択の機会を得たふくらPは「計算」を洗濯。そして出題されたのは、パチスロのメダルが詰まった箱が用意され、「カチ盛りにされたメダルの枚数は何枚でしょう？」という難問。「量り・電卓の使用も自由」というルールに、ふくらPはすぐに全体の重さと空箱の重さを量り、１枚あたりのグラム数から緻密な計算で全体の枚数を導き出そうとする。一方で大悟は量りを一切使わず、“カチ盛りメダル”を持ち上げた感覚だけで枚数を弾き出す。ノブが「工業か商業かの戦い」「スラムドッグ＄ミリオネアのよう」と実況する中、大悟は「1600枚」、ふくらPは計算の末に「1714枚」と予想。“枚数が近い方が正解”となる中、ノブが計数機にメダルを投入すると、カウントが1600枚を超えていき……。両者非常に近い答えを出した大悟とふくらPのデッドヒートにスタジオは大興奮。ノブも思わず「すげー！」「これはおもろい」と声を上げ、知識や論理を超えた大悟の“感覚”と、ふくらPの“計算”が激突する名勝負となった。
また、出題ゲストとしてタレントの松村邦洋や金の国・渡部おにぎりなどがスタジオに登場。「野球」ジャンルでは、渡部おにぎりがプロ野球界の“とあるブチギレ事件”を再現したほか、「たけし」ジャンルでは、松村が映画『アウトレイジ』の過激な暴力シーンを完全再現。予想もしなかった松村の登場に、大悟も「松村さんを見たかったから（回答ボタンを）押すのを我慢した」と回答をためらう場面も。果たして、大悟は最強の刺客・ふくらPをに勝利することができたのか？本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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