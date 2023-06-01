【波浪警報】鹿児島県・西之表市、三島村、中種子町などに発表 00:13時点
気象台は、2日午前0時13分に、波浪警報を西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。
種子島・屋久島地方では、高波に警戒してください。
【波浪警報（発表中）】
■鹿児島市
●波浪注意報【発表】
■鹿屋市
●波浪注意報【発表】
■枕崎市
●波浪注意報
■阿久根市
●波浪注意報
■出水市
●波浪注意報【発表】
■指宿市
●波浪注意報
■西之表市
●波浪警報【発表】
■垂水市
●波浪注意報【発表】
■薩摩川内市
●波浪注意報
■薩摩川内市甑島
●波浪注意報
■日置市
●波浪注意報
■霧島市
●波浪注意報【発表】
■いちき串木野市
●波浪注意報
■南さつま市
●波浪注意報
■志布志市
●波浪注意報
■南九州市
●波浪注意報
■姶良市
●波浪注意報【発表】
■三島村
●波浪警報【発表】
■長島町
●波浪注意報
■大崎町
●波浪注意報
■東串良町
●波浪注意報
■錦江町
●波浪注意報【発表】
■南大隅町
●波浪注意報
■肝付町
●波浪注意報
■中種子町
●波浪警報【発表】
■南種子町
●波浪警報【発表】
■屋久島町
●波浪警報【発表】