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気象台は、2日午前0時13分に、波浪警報を西之表市、三島村、中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。

種子島・屋久島地方では、高波に警戒してください。

【波浪警報（発表中）】
■鹿児島市
●波浪注意報【発表】

■鹿屋市
●波浪注意報【発表】

■枕崎市
●波浪注意報

■阿久根市
●波浪注意報

■出水市
●波浪注意報【発表】

■指宿市
●波浪注意報

■西之表市
●波浪警報【発表】

■垂水市
●波浪注意報【発表】

■薩摩川内市
●波浪注意報

■薩摩川内市甑島
●波浪注意報

■日置市
●波浪注意報

■霧島市
●波浪注意報【発表】

■いちき串木野市
●波浪注意報

■南さつま市
●波浪注意報

■志布志市
●波浪注意報

■南九州市
●波浪注意報

■姶良市
●波浪注意報【発表】

■三島村
●波浪警報【発表】

■長島町
●波浪注意報

■大崎町
●波浪注意報

■東串良町
●波浪注意報

■錦江町
●波浪注意報【発表】

■南大隅町
●波浪注意報

■肝付町
●波浪注意報

■中種子町
●波浪警報【発表】

■南種子町
●波浪警報【発表】

■屋久島町
●波浪警報【発表】