ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番一塁」で先発出場したが、途中交代となった。一塁を駆け抜けた際、右太ももを痛める仕草を見せ、代走が送られた。ウィル・ベナブル監督は「おそらく数週間かかる」とコメント、離脱を示唆した。試合は延長10回、ホワイトソックスが4－3でサヨナラ勝ちを収めた。

■併殺を阻止するために全力疾走

バットでチームをけん引する26歳が、負傷に見舞われた。0－2で迎えた3回1死一塁。ここで打席に入った村上の打球は二ゴロ。併殺を阻止すべく一塁へ全力疾走し、判定はセーフ。しかし、その直後に右太もも裏をおさえる仕草を見せた。

ベナブル監督やスタッフ、通訳らが駆け寄る中、代走を送られて無念の途中交代。足を引きずりながらベンチへ向かうと、スタンドはどよめきに包まれた。

村上はここまで20本塁打、41打点をマークし、ア・リーグ打撃部門で上位に立っている。

試合後、同監督は「明日、画像検査を受ける予定だが、おそらく数週間はかかるだろう」と話した。「負傷者リスト（IL）入りするのか」と問われると、「まだ正式に決まったことは何もない」としつつ、「引き続き状態を見極める必要がある。とにかく数週間かかる可能性があるということだ」と改めて述べた。

■チームにとって大きな存在

村上本人はコメントを控えたが、MLB公式サイトによると、30日（同31日）に行われるタイガース戦の試合前に取材に応じるという。そして、この時には診断がついている予定だと伝えた。

延長10回にサヨナラ2ランを放ったミゲル・バルガス内野手は、歓喜するチームメートをクラブハウスで最初に出迎えたのは村上だったと明かした上で、「ムネがチームにとってどれほど大きな存在か、そして彼がチームにもたらしてくれるものを、みんな分かっている。我々はともに歩んで行く」と話し、離脱濃厚な大砲を思いやった。

米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者によると、チームは村上の負傷を受けて、ジェイコブ・ゴンザレス内野手を昇格させる見込みだという。ゴンザレスは、マイナーリーグで打率.308、18本塁打、出塁率.414、長打率.646を記録。現在マイナーで最も好調な打者の1人とされている。