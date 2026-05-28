その眉、本当に似合ってる？顔型別に垢抜ける眉の形完全ガイド

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2026年のトレンド眉とは？

ここ数年、アーチ眉の人気が続いていますが、2026年は、眉山を少し感じさせるアーチ眉が人気になっています。眉山から眉尻にかけてカーブはなだらかでありながら、眉尻はシュッと細くなった従来の理想バランスの眉を意識すると2026年らしい印象にまとまります。

毛流れを意識しながら、細い眉ペンシルや筆ペンタイプのアイブロウで眉の隙間を一本一本埋めるように描いていく、眉メイクが主流といえそうです。

眉の存在感そのものがあまり目立たないよう、トーンは眉コンシーラーや眉マスカラで抑えめに整えて、アイブロウパウダーでベージュやグレージュの肌なじみカラーを添えていくと、より2026年らしい印象に仕上がります。

それでは、2026年らしい自然な曲線のアーチ眉を攻略するポイントを顔型別に見ていきましょう。

丸顔さん

顔の横幅と縦幅の差が少なく、曲線的な輪郭の印象の丸顔さん。可愛らしくあどけない印象に見える方が多いようです。

似合う眉の形は、自然な太さのアーチ眉。眉尻を少し長めにすることで、顔の横幅を少し短い印象に見せることができます。

眉の色は柔らかなトーンにして印象をやわらげるメイク法が丸顔さんにぴったりです。

ベース型さん

丸顔さん同様に顔の横幅と縦幅の差が少なく、エラ部分の骨格が直線的で張った印象のベース型さん。知的・活動的に見える方が多いようです。

似合う眉の形は、自然な丸みのアーチ眉です。また、少し眉尻を上げ気味にすると、目線が上に集まりエラ部分が目立たない効果があるようです。

少し濃いめのブラウン系にすると、ベース型さんの知性的な個性にマッチするのでおすすめです。

卵型さん

卵のような自然な曲線で、顔の縦横比のバランスが理想的とされる卵型さん。頬部分はなだらかな曲線で、あごが少しとがった印象の方も多く、どんなメイクも似合うとうらやましがられることも多いのではないでしょうか？

トレンドの自然な太さのアーチ眉がよく似合います。少し個性が見えにくいのを気にしている方は、眉そのものは自然に整えて印象を和らげたうえで、アイメイクやチーク、リップで印象を変えていくメイク法がおすすめです。

面長さん

顔の縦幅が横幅よりも目立ち、縦長輪郭の印象の面長さん。大人っぽい落ち着いた印象に見える方が多いようです。

顔の横幅が少ないので、眉を少し短めにすることで顔型のカバーが叶います。また、眉尻はアーチに整えながらも眉頭から眉山にかけてはストレートに整えて、少し色を濃い目にすると、バランスがよくまとまり垢抜けた印象になります。

顔型別に垢抜けた印象に見える眉の形をご紹介しました。顔型の特徴を活かした眉フォルムを目指すだけで、垢抜けた雰囲気をまとえるので、ぜひやってみてくださいね。