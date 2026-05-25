PyunAプロデュースのカラコンが話題♡“回らない水光”新色が登場

毎日のメイクに合わせて、瞳のおしゃれもアップデートしたくなる季節♡そんな今注目したいのが、ぴょなさんプロデュースのカラコンブランド「CHALOR（チャロル）」から登場した新色3カラーです。2026年5月25日より公式通販サイトで先行発売がスタート。“回らない水光カラコン”という新感覚のデザインで、自然な透明感も華やかな盛れ感も叶えてくれるのが魅力です。気分やファッションに合わせて選びたくなるラインナップを、さっそくチェックしてみましょう♪

PyunAプロデュースの新色3カラー

今回発売されたのは、今話題の“回らない水光カラコン”を採用した3色。レンズが回転してもきれいな見え方をキープしやすく、自然なうるみ感のある瞳を演出してくれます。

「CIEL gray（シエルグレー）」は、儚げな透明感と高発色が魅力。主役級にしっかり盛りたい日にぴったりで、クールさと華やかさを両立したい方におすすめです。

「ZAC brown（ザックブラウン）」は、ナチュラルな盛れ感を楽しめる万能ブラウン。毎日使いやすく、肌なじみもよいので、デイリーカラコンとして取り入れやすいカラーです。

「LILIY blue（リリーブルー）」は、ツヤ感のある透明発色が魅力。ほんのりドーリーな印象をプラスしたい日にぴったりで、メイクのアクセントにも映えます♡

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サイズ・スペックをチェック

全カラー共通で、価格は1箱10枚入り・1,760円（税込）。DIA14.5mm、着色直径13.5mm、BC8.7mmのサイズ設計です。

度数は【度なし】±0.00、【度あり】-0.75～-5.00（0.25単位）、-5.50～-8.00（0.50単位）まで幅広く対応。含水率58％で、保湿成分にはMPCポリマーを配合しています。

さらにUVカット機能付きなのも嬉しいポイント。UVA:T％＜50％、UVB:T％＜5％で、紫外線が気になるこれからの季節にもぴったりです。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

※また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

今っぽい瞳で夏をもっと楽しんで♡

透明感を引き立てたい日も、しっかり盛りたい日も、気分に合わせて選べるCHALORの新色3カラー。

みずみずしいツヤ感と今っぽいニュアンスを叶えてくれるから、夏のメイクをさらに楽しくしてくれそうです♡

いつものアイメイクにひとさじの変化を加えたい方は、ぜひチェックしてみてください。お気に入りのカラーで、この夏だけのとっておきの瞳を楽しんでみてくださいね♪