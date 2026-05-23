ツヤ肌のつもりがベタつきに見える？ 初夏に増える“大人のベースメイク問題”
しっかりツヤを出しているはずなのに、時間が経つとなんだかベタついて見える。そんな違和感を覚えることはありませんか？気温や湿度が上がる初夏は、肌の質感バランスが変わりやすい季節。だからこそ大人世代のベースメイクは、“ツヤを足す”より“重たく見せない”ことが重要になります。
“いつものベース”が重たくなっていませんか？
気温や湿度が上がると、肌の皮脂バランスは少しずつ変わります。春まではちょうどよかった下地やファンデーションも、初夏は重たく感じやすくなることがあるでしょう。さらに、ツヤを出そうとしてハイライトまでしっかり重ねると、肌表面に質感が溜まりやすくなり、“ツヤ”ではなく“ベタつき感”につながることも。今の時期は、“しっかり作り込む”より“薄く整える”くらいがちょうどいいバランスです。
“全顔ツヤ”より、“頬だけツヤ”を意識
顔全体を均一にツヤっぽく仕上げると、時間が経った時に皮脂と混ざり、重たい印象に見えやすくなります。特にTゾーンまでしっかり光らせると、初夏はベタつき感につながりやすいもの。頬の高い位置など、“光が欲しい部分だけ”にツヤを残すのがポイントです。
大人世代は、“盛るツヤ”より“抜け感のあるツヤ”を意識しましょう。
パウダーは“ツヤを全部消す”は誤解
ツヤを消したくないからと、パウダーを使わない人も増えていますが、大人世代の場合は、Tゾーンや小鼻まわりだけ軽く整える方が、ベース全体がきれいに見えやすいこともあります。
全体をマットにする必要はありません。皮脂が出やすい部分だけ整えることで、頬のツヤ感とのバランスが取りやすくなります。
初夏のベースメイクは、“ツヤを増やす”より“軽く見せる”こと。
ほんの少し引き算を意識するだけで、肌の見え方はぐっと変わります。大人世代は、“塗っている感”を減らした薄膜ベースが、今っぽい軽やかさへの近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヘア＆メイクアップアーティストなどの一般的な知見を参考に編集部が構成しています
🌼「なんか疲れて見える…」40代・50代が見直したい“メイク下地のツヤ感”問題