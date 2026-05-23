飼い主さんが仕事に行く素振りを見せると、ツンデレな猫さんが…。飼い主さん大好きな猫さんが見せた行動が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で70万再生を突破し、「可愛すぎて仕事行きたくないわぁ！めっちゃ可愛い」「毎日頑張れるこんなんされたら」といったコメントが寄せられました。

【動画：仕事に行こうとしたら、『ジーっと見つめてきた猫』→次の瞬間…思わず休みたくなる光景】

どうしても仕事に行ってほしくないココちゃん

Instagramアカウント「yuricoco」に登場したのは、アメリカンカールの「ココ」ちゃん。投稿されたのは、飼い主さんが仕事に行こうとした時のココちゃんの様子です。

この日、飼い主さんが仕事に向かおうとすると、ソファの上にココちゃんがおり、ジーっと見つめてきたのだとか。しかも、ココちゃんの耳はイカ耳に！不満げな様子で飼い主さんを凝視していたそうですが、何か思うことがあるのでしょうか？

完全に怒っ！！

どうやらココちゃんは飼い主さんに出社してほしくなかったようで、出社すると分かると怒りがピークに。飼い主さんに向かってシャーをして、「仕事に行くにゃ！！」と訴えてきたそうです。普段はツンツンだというココちゃんにこんなことされたら、可愛すぎて仕事に行けなくなりそうです…！

飼い主さんいわく、仕事に行こうとすると毎日ココちゃんは怒ってくるとのこと。この日は寂しさの裏返しで強烈な猫パンチもされたそうですが、そんな怒っている姿も可愛いのだとか。毎日後ろ髪を引かれる思いで仕事に行っているとのことですが、こんなに愛されていて飼い主さんも幸せを感じていることでしょう。

許可なし撮影もお断り？

ちなみにココちゃんは、勝手に動画を撮影し始めても怒るのだとか。とっても愛らしいココちゃんの怒っている様子も、何とも言えない可愛さがあります。飼い主さんのことが大好きすぎてツンツンになってしまうココちゃんなのでした。

どうしても飼い主さんに出社してほしくないココちゃん。その姿を見た視聴者からは「怒ってるニャンって可愛い」「ぎゃーーこんな事してくれたら仕事行かない」「もう、こんなんされたら遅刻しちゃう」「罪悪感がありますね笑笑」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「yuricoco」では、お転婆お姫様なココちゃんのツンデレな様子が投稿されており、その可愛さに癒やされますよ！

ココちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「yuricoco」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。