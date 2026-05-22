国会議員が大会議室の入り口に滞留するほどあふれかえっていた。

【もっとに読む】高市支持“大派閥構想”は自民の醜い政局ゴッコ 将来の総裁候補も大ボス麻生太郎氏も実態は面従腹背

自民党の麻生太郎副総裁ら11人が発起人になった高市早苗首相を応援する議員連盟「国力研究会」が21日発足。国会内で初会合が開かれた。最高顧問に麻生氏、会長に加藤勝信元官房長官、幹事長に萩生田光一幹事長代行、事務総長に木原稔官房長官が就任。入会者は党所属国会議員417人の8割以上に当たる347人にのぼり、21日は200人超が出席した。

挨拶で萩生田氏は「政局を期待する声もあるが、全くそういう会ではございません」と言ったが、来秋の党総裁選で高市首相が無投票再選するための多数派工作の議連とされ、権力闘争のにおいしかない。

高市首相と距離のあるベテラン議員は「悩んだ末に入会した」とこう話した。

「主流派と非主流派に色分けされるので、入らざるを得ないと判断した。ただ、8割も入会したことで、色分けは薄まった。人事で干されないよう入っておくか、という人が結構いるんじゃないですか」

■反高市議員の姿が浮かび上がる

それでも入会しなかった議員が70人いる。

石破茂前首相は地元紙の取材に「つくる必要があるのか」と疑問を呈し、村上誠一郎前総務相も記者団に「大政翼賛会みたいな会をやる必要があるのか。全くナンセンス」と批判していた。

実は初会合の前日、〈国力研究会に入っていない議員リスト〉なる出所不明のリストが出回った。そこには、石破政権時の閣僚や党幹部などを含む33人の名前があった。このうち、石破氏、村上氏以外に入会しなかったと確認できた主な議員は次の通りだ。

岩屋毅氏、坂本哲志氏、中谷元氏、浜田靖一氏、船田元氏、古川禎久氏、古屋圭司氏、森山裕氏、宮沢洋一氏、森まさこ氏。

坂本氏は現在、衆院予算委員長。今年度の当初予算の審議で委員長職権を乱発したうえ採決を強行し、野党から解任決議案（否決）を出された人物だ。そこまでして高市首相の意向に従ったのに、議連には不参加だった。

他に、小渕優子氏と河野太郎氏も未入会とみられるが、事務所は「わかりかねる」と明確にしなかった。

「8割もの議員が入会してしまうと、もはや高市さんに忠誠心を見せる必要がない。高市応援団をつくったつもりが、逆に、入会しなかった反高市の議員の姿が浮かび上がった。入会しなかった人たちで結束が強まるかもしれない」（ジャーナリスト・山田惠資氏）

大政翼賛議連は大失敗だったんじゃないか。高市首相は複雑な心境だろう。

◇ ◇ ◇

高市政権の暴走ぶりについては、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などでも詳しく報じている。