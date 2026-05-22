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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう鍋使わない。レンジでピリ辛素麺が旨すぎた」と題した動画を公開した。暑い日や忙しい時に嬉しい、鍋を一切使わず電子レンジだけで完結する手軽で絶品な素麺のアレンジレシピを紹介している。



動画では、耐熱容器に入れた熱湯に素麺を浸し、電子レンジで加熱する画期的な調理法を披露。加熱前に箸で素麺をほぐし、「なるべく重ならないようにするとくっつきにくい」と失敗しないためのコツを伝授している。



加熱して流水で洗った素麺に、めんつゆ、コチュジャン、ごま油を合わせた「ピリ辛旨だれ」とツナ缶を加えてしっかりと混ぜ合わせる。最後に卵黄とネギをトッピングすれば完成だ。鮮やかな卵黄を崩して麺に絡めながら、「ピリ辛で食欲進む！！」「安くて、簡単で、旨い」と大満足の仕上がりを見せている。



家にある調味料とツナ缶でサッと作れるこのレシピ。火を使いたくない日や、手早く済ませたい一人ランチのメニューとして、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・素麺 1束

・熱湯 300ml

・めんつゆ 大さじ1

・コチュジャン 大さじ1

・ごま油 大さじ1

・ツナ水煮 1缶

・卵黄 1個

・ねぎ 適量



［作り方］

1. 耐熱容器にしっかり沸騰させた熱湯300mlを入れる。

2. 素麺1束を入れ、箸でしっかりと浸す。この時、なるべく重ならないように広げる。

3. 電子レンジ（600Wで2分、または500Wで2分半）で加熱する。

4. 加熱が終わったら、流水で洗って水気を切る。

5. 素麺が入った容器に、めんつゆ、コチュジャン、ごま油、ツナ水煮を入れてしっかりと混ぜ合わせる。

6. 真ん中に窪みを作り、卵黄をのせ、ねぎをトッピングして完成。