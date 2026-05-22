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脳科学者・茂木健一郎が指摘するAI社会の盲点「人工知能は生きがいを持てていない」知られざる人間の特権

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「「生きがい」と、意識の科学」と題した動画を公開した。動画では、自身のライフワークである意識の科学の観点から、「生きがい」の本質や、人工知能（AI）と人間との決定的な違いについて独自の視点で語っている。



現在、「生きがい」についての執筆活動を行っているという茂木氏。動画内で、意識の科学と生きがいは関係していると指摘し、人生の価値について言及した。能力の向上を最適化するAIなどの認知科学とは異なり、人生は「外部からの評価関数とか、点数とか、そういうものによって決まるわけではない」と、数値化に偏る社会の価値観に異論を唱えている。



また、生きがいは人生の目的や成功の有無とは直結せず、「自分がどういうことを経験するか、感じるか」という現在進行形の意識の経験にあると主張した。子どもの遊びを例に挙げ、将来の認知発達のためではなく、夢中になっている時間そのものが生きがいであると語った。AIが機能性を高める一方で、人間が幸せを感じるためには必ずしも賢くなる必要はないと言及。「人間であることの喜びというのは、生きがいの中にある」とし、現時点ではAIには生きがいがないと断じている。



さらに茂木氏は、哲学者アンリ・ベルクソンの「純粋記憶」を引き合いに出し、思い出せない過去の純粋な経験自体も生きがいになり得ると展開。「振り返って初めてわかることってのもたくさんある」と、当時は気づかなくても後から生きがいだったと認識できる瞬間があると語った。最後には「生きがいというのは意識の科学そのものであり」と述べ、数値やAIには測れない人間の意識や経験の尊さを強調して締めくくった。