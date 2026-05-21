「こんなの可愛すぎる…！」【お泊まりデート】で彼をドキッとさせる♡ 寝ているときの仕草3選

大好きな彼とお泊まり！初めて見せる無防備な姿に緊張している人も多いのでは？寝ている間の無防備な姿は彼をキュンとさせるチャンスですが、幻滅させる原因になってしまうことも...。そこで今回は、「男性が可愛いと思う睡眠中の仕草」を、体験談やインタビューをもとにランキング形式でご紹介します。

第3位：小さく丸まる 小さく丸まって眠る姿は、多くの男性に守ってあげたいという感情を抱かせることが多いそう。 動物のように丸まったあなたを見て、悶絶してしまうかも♡

第2位：服の袖をつかむ 普段は甘え下手のあなたにぜひ挑戦してほしいのがこのテク！ 無意識のうちに自分の服の袖をつかんでいる姿を見て、普段は甘えてこないあなたとのギャップに彼もメロメロになるかもしれません♡