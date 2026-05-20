「ロッキン」、第1弾アーティスト Ado、FRUITS ZIPPER、Vaundyら発表
ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作のフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」の第1弾出演アーティストが発表。チケット第1次抽選先行もスタートした。
【画像】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」第1弾出演者、82組
「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年から開催時期を8月から9月へ変更し、今年で2回目の9月開催となる。今年は4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演する。
■9月12日（土）
アイナ・ジ・エンド／Awich／XG／go!go!vanillas／Chilli Beans.／トゲナシトゲアリ／なとり／Vaundy／PEOPLE 1／04 Limited Sazabys／FOMARE／plenty／My Hair is Bad／Maki／LANA
■9月13日（日）
[Alexandros]／Age Factory／KUZIRA／Cloudy／クリープハイプ／サバシスター／Da-iCE／日食なつこ／NELKE／ハルカミライ／FRUITS ZIPPER／ポルカドットスティングレイ／宮本浩次／MONGOL800／『ユイカ』／Laughing Hick
■9月19日（土）
＝LOVE／KANA-BOON／CUTIE STREET／Chevon／シンガーズハイ／ずっと真夜中でいいのに。／CHiCO with HoneyWorks／DISH//／NEE／ねぐせ。／NOMELON NOLEMON／ハンブレッダーズ／星街すいせい／マルシィ／muque／yama／ヤングスキニー
■9月20日（日）
あいみょん／Ayumu Imazu／indigo la End／四星球／sumika／超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）／DXTEEN／NiziU／Hump Back／平井 大／FUNKY MONKEY BΛBY'S／ブランデー戦記／BLUE ENCOUNT／フレデリック／MON7A／レトロリロン／レミオロメン
■9月21日（月・祝）
Ado／ano／UNFAIR RULE／CANDY TUNE／CLAN QUEEN／SHANK／syudou／すりぃ／10-FEET／ファントムシータ／Fear, and Loathing in Las Vegas／Paledusk／マキシマム ザ ホルモン／ももいろクローバーZ／ヤバイTシャツ屋さん／礼賛／WANIMA
【画像】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」第1弾出演者、82組
「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年から開催時期を8月から9月へ変更し、今年で2回目の9月開催となる。今年は4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演する。
アイナ・ジ・エンド／Awich／XG／go!go!vanillas／Chilli Beans.／トゲナシトゲアリ／なとり／Vaundy／PEOPLE 1／04 Limited Sazabys／FOMARE／plenty／My Hair is Bad／Maki／LANA
■9月13日（日）
[Alexandros]／Age Factory／KUZIRA／Cloudy／クリープハイプ／サバシスター／Da-iCE／日食なつこ／NELKE／ハルカミライ／FRUITS ZIPPER／ポルカドットスティングレイ／宮本浩次／MONGOL800／『ユイカ』／Laughing Hick
■9月19日（土）
＝LOVE／KANA-BOON／CUTIE STREET／Chevon／シンガーズハイ／ずっと真夜中でいいのに。／CHiCO with HoneyWorks／DISH//／NEE／ねぐせ。／NOMELON NOLEMON／ハンブレッダーズ／星街すいせい／マルシィ／muque／yama／ヤングスキニー
■9月20日（日）
あいみょん／Ayumu Imazu／indigo la End／四星球／sumika／超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）／DXTEEN／NiziU／Hump Back／平井 大／FUNKY MONKEY BΛBY'S／ブランデー戦記／BLUE ENCOUNT／フレデリック／MON7A／レトロリロン／レミオロメン
■9月21日（月・祝）
Ado／ano／UNFAIR RULE／CANDY TUNE／CLAN QUEEN／SHANK／syudou／すりぃ／10-FEET／ファントムシータ／Fear, and Loathing in Las Vegas／Paledusk／マキシマム ザ ホルモン／ももいろクローバーZ／ヤバイTシャツ屋さん／礼賛／WANIMA