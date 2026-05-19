西野未姫、第２子出産回顧「本当にいいお産でした」
５月８日に第２子となる男児を出産した元AKB48・タレントの西野未姫が18日、オフィシャルブログを更新。第２子出産前に撮影した夫婦ショットを公開し、出産当時の様子を振り返った。
この日、ブログを更新した西野は「出産前に撮った写真」と切り出し、ピンク色の入院着姿で笑顔を見せながらピースサインをする西野と、頭にメガネを乗せ、おどけた表情を見せている夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱の仲睦まじい２ショットや、病室で並んでパンを頬張る夫婦の姿を公開。
また、「計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした」と出産を回顧し、「１人目の出産とは全然違った、、、本当にいいお産でした」と心境をつづった。
出産前には「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に２人でパンを頬張りました」と明かし、山本とのほほ笑ましい時間を過ごしたという。
最後は「入院〜出産までの様子が今日の20時にYouTubeにアップされる予定です」と報告。「お産って本当に人によって違うけど、１つの例として参考になればと思います」と思いをつづり、「よかったら見てください！！」と呼びかけながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「YouTube楽しみ」「赤ちゃんの名前決まりましたか？」「幸せいっぱい、いい写真」「休めるときは、ゆっくり休んでくださいね」「ほんとに人それぞれ毎回違いますよね」「母子共に健康でなにより」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女を出産し、2026年５月８日に第２子となる長男を出産した。
この日、ブログを更新した西野は「出産前に撮った写真」と切り出し、ピンク色の入院着姿で笑顔を見せながらピースサインをする西野と、頭にメガネを乗せ、おどけた表情を見せている夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱の仲睦まじい２ショットや、病室で並んでパンを頬張る夫婦の姿を公開。
出産前には「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に２人でパンを頬張りました」と明かし、山本とのほほ笑ましい時間を過ごしたという。
最後は「入院〜出産までの様子が今日の20時にYouTubeにアップされる予定です」と報告。「お産って本当に人によって違うけど、１つの例として参考になればと思います」と思いをつづり、「よかったら見てください！！」と呼びかけながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「YouTube楽しみ」「赤ちゃんの名前決まりましたか？」「幸せいっぱい、いい写真」「休めるときは、ゆっくり休んでくださいね」「ほんとに人それぞれ毎回違いますよね」「母子共に健康でなにより」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女を出産し、2026年５月８日に第２子となる長男を出産した。