有賀薫さん直伝『にらとひき肉の辛みそ春雨スープ』は食欲がない日もツルッとイケる！

ピリ辛のみそ味が春雨にじんわりしみた、食べごたえのあるスープ。ツルツル、スルスルと食べやすく、食欲がない日にもぴったりです。にらの香りとひき肉のうまみが広がり、ラー油を加えればさらにパンチのある味わいが楽しめます。

にらとひき肉の辛みそ春雨スープ

材料（2人分）

豚ひき肉……80g

にらの小口切り……1/2束分

春雨……30g

赤唐辛子の小口切り……ふたつまみ

みそ……大さじ2

ごま油……少々

作り方

（1）鍋にひき肉と水を入れて煮る

鍋にひき肉を入れて水3カップを少しずつ注ぎ、くっつかないように箸でよく溶いてから中火にかける。

（2）春雨を加えて煮る

沸騰したら春雨と赤唐辛子を加え、アクが出てきたら取り除く。3分ほど煮て、みそを溶き入れる。

（3）にらを加えて混ぜる

にらを入れ、ひと混ぜしたら火を止める。仕上げにごま油をたらして、器に盛りつける。

ポイント

ピリ辛みそ味が春雨にじんわりしみたスタミナスープ。お好みでラー油をたらすとさらにパンチがきいて、食欲がアップ！

春雨に辛みそスープがしっかりからみ、最後まで飽きずに食べられる一杯。にらの風味とひき肉のうまみで満足感もあり、体を温めたい日にもおすすめです。好みでラー油を加えて、辛みを調整しながら楽しんでみてください。

有賀 薫アリガ カオル 料理家 スープ作家。ライター業の傍ら、朝が苦手な息子のために目覚ましスープをつくりはじめたのがきっかけで活動を開始。毎朝のスープ作りを約7年近く続け、作ったスープは2500種以上になる。暮らしを助ける家庭のスープレシピを書籍、雑誌、SNSなどで発表しているほか、さまざまなスープイベントなども行っている。スープの実験室である「スープ・ラボ」主宰。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（2024『オレンジページcooking』おうち中華より）