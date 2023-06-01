有賀薫さん直伝『にらとひき肉の辛みそ春雨スープ』は食欲がない日もツルッとイケる！
ピリ辛のみそ味が春雨にじんわりしみた、食べごたえのあるスープ。ツルツル、スルスルと食べやすく、食欲がない日にもぴったりです。にらの香りとひき肉のうまみが広がり、ラー油を加えればさらにパンチのある味わいが楽しめます。
にらとひき肉の辛みそ春雨スープ
材料（2人分）
豚ひき肉……80g
にらの小口切り……1/2束分
春雨……30g
赤唐辛子の小口切り……ふたつまみ
みそ……大さじ2
ごま油……少々
作り方
（1）鍋にひき肉と水を入れて煮る
鍋にひき肉を入れて水3カップを少しずつ注ぎ、くっつかないように箸でよく溶いてから中火にかける。
（2）春雨を加えて煮る
沸騰したら春雨と赤唐辛子を加え、アクが出てきたら取り除く。3分ほど煮て、みそを溶き入れる。
（3）にらを加えて混ぜる
にらを入れ、ひと混ぜしたら火を止める。仕上げにごま油をたらして、器に盛りつける。
ポイント
ピリ辛みそ味が春雨にじんわりしみたスタミナスープ。お好みでラー油をたらすとさらにパンチがきいて、食欲がアップ！
春雨に辛みそスープがしっかりからみ、最後まで飽きずに食べられる一杯。にらの風味とひき肉のうまみで満足感もあり、体を温めたい日にもおすすめです。好みでラー油を加えて、辛みを調整しながら楽しんでみてください。
（2024『オレンジページcooking』おうち中華より）