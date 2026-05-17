「ねえ、それ私！」言いたくても言えない…自ら告げた“タブー”に振り回される雪女がかわいすぎる【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「雪に凍える者を殺す存在」と言い放ち、口外すれば命を奪うと告げる冷酷な雪女。だが、恋をしたことがきっかけで、なんともじれったい存在になってしまい……？
「31番目のユーリ」(「WEBコミックガンマ」)を連載中の漫画家のくりきまる( @kurikimaru)さん。くりきまるさんが個人創作漫画としてSNSに投稿した「掟に苦しむ雪女」に、X(旧：Twitter)上で1.4万件を超える「いいね」とともに、読者から「もどかしすぎ」「このにぶちん！」と、じれったいラブコメ展開にやきもきする声が多く寄せられている。作品のあらすじとともに、作者のくりきまるさんに同作の制作背景を訊いた。
本作「掟に苦しむ雪女」は、昔話の「雪女」をモチーフに描かれている。作者のくりきまるさんに、この物語を選んだきっかけについて伺うと、「雪女の話ではすんなり夫婦になっていますが、その過程でどんなことがあったのかを想像しました」と教えてくれた。
物語の冒頭では冷酷な存在として描かれる雪女。しかしその後、正体を隠して「お雪」と名乗り、青年の家で暮らし始める。青年の言葉に一喜一憂するお雪の表情のかわいらしさといったら！お雪のキャラクターを描くうえで意識した部分について聞いてみると、「なるべくリアクションを大きくかわいらしく、見ただけで心情がわかるようにと心掛けています」と、その魅力的な表情の秘訣を語った。
くりきまるさんの作品には、種族を超えた存在との交流を描いた作品が多くあるが、その題材に惹かれる理由について伺うと、「種族間や文化の差はあれど、悩みや喜びを感じるところなど根っこにあたる部分はみな同じと思っています。その辺りの共感を感じとっていただける話を作りたいと気をつけています」とコメント。さらに「今後も楽しんでいただける作品を作りたいと思っておりますので、応援よろしくお願いいたします」と読者にメッセージを送った。
くるくると変わるお雪の表情に夢中になる読者も多い本作。気になった人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：くりきまる(@kurikimaru)
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