NARSのブラッシュタイプ新作が登場♡光を纏う発光美チークに注目

メイクするたびに気分まで高めてくれる、NARSの新作チークが話題♡2026年5月22日（金）より、「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」が新発売されます。ハイライターの透明感あふれる輝きと、ブラッシュの自然な血色感を融合した“ブラッシュタイプ”の新感覚アイテム。どの角度から見ても美しく輝く、洗練されたツヤ肌を演出してくれる注目コスメです。

発光感と血色感を両立

「NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」は、全7色展開、内容量5.5g、税込6,490円（本体5,900円＋税）。2026年5月22日（金）より発売されます。

今回登場するブラッシュタイプは、ハイライターならではの繊細なツヤ感に、ふんわりとした血色感をプラスした新感覚のアイテム。

微細なパール成分が光を美しく反射し、小ジワや毛穴をぼかしながら、肌そのものが発光しているような印象へ導きます。

透明感を引き立てながら、肌に自然な立体感を与えてくれるので、メイク全体がぐっと洗練された雰囲気に。ナチュラルメイク派にも、華やかなツヤ肌を楽しみたい方にもおすすめです。

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軽やかな質感で美しい仕上がり

フォーミュラには、美容成分とパウダーを組み合わせた“SERUM-POWDER HYBRID”を採用。シルクのようになめらかな質感で、肌に溶け込むようになじみます。

軽やかなつけ心地ながら、ひと塗りでみずみずしいツヤ感を演出。重ねても厚塗り感が出にくく、その日の気分に合わせてナチュラルにも華やかにも仕上げられます。

さらに、ウォーター＆スウェットレジスタント処方なのも嬉しいポイント。汗や水に強く、美しいツヤ感と透明感が長時間続きます。＊1

＊1・・・16時間仕上がりデータ取得済み（メーキャップのくずれのなさ）。仕上がりには個人差があります。

肌に光を宿す全7色展開

「NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」は、肌トーンやメイクに合わせて選べる全7色展開。

フランソワ・ナーズ氏が掲げる“THERE’S POWER IN A WELL-PLACED SHIMMER.”「計算された輝きには、力が宿る。」というメッセージの通り、繊細な輝きが肌に生命感を与えてくれます。

血色感と透明感を同時に叶えるブラッシュタイプだからこそ、頬にのせるだけで顔全体の印象がぐっとアップ。デイリー使いはもちろん、特別な日のメイクにも活躍してくれそうです♡

毎日のメイクをもっと特別に

ツヤ、透明感、血色感を絶妙なバランスで叶えるNARSの新ブラッシュタイプ。軽やかな使用感と美しい発光感で、毎日のメイク時間をより楽しく彩ってくれそうです。

どの角度から見ても美しく輝く肌を演出したい方は、ぜひチェックしてみてください♪2026年5月22日（金）の発売をお見逃しなく。