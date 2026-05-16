チロルチョコ「すいか」新作BOXが登場！夏気分高まる限定おやつ体験♡

夏気分を盛り上げてくれる、遊び心たっぷりの新作スイーツが今年も登場♡チロルチョコから、「チロルのすいか割りBOX」が2026年5月18日（月）より全国発売されます。毎年人気を集める“すいか割り体験”が楽しめるBOXが、今年はさらにパワーアップ！「伯方の塩」をかけて味わう新仕様になり、甘さと塩味の絶妙なバランスが楽しめる夏限定の特別感あふれる商品です。

夏気分満点のすいか割りBOX

「チロルのすいか割りBOX」は、夏の風物詩“すいか割り”を手軽に楽しめる体験型チョコレート商品です。BOXには切り取り線が入っており、自宅で簡単にすいか割り気分を味わえるユニークな仕掛け付き♪

中には、すいかの中身をイメージしたデザインの内袋や、「伯方の塩」1gも封入されています。

価格は12個入りで324円（税込参考価格）。内容は「チョコチップすいか」6個、「すいかゼリー」6個、「添付食塩」1袋です。

全国発売となりますが、店舗によって取り扱いが異なり、なくなり次第終了となるため早めのチェックがおすすめです。

また、チロルチョコ公式オンラインショップでも2026年5月18日（月）より販売予定です。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

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2つの食感で味わう“すいか”

今回のBOXには、異なる食感が楽しめる2種類のフレーバーをアソート。まず「チョコチップすいか」は、すいか風味クリームの中に、種をイメージした大きめのチョコチップを組み合わせたフレーバーです。

ポリッとした食感がアクセントになり、食べ応えも抜群♡

一方、「すいかゼリー」は、すいかソースとぷるグミを組み合わせたジューシーな味わいが魅力。

さらに、すいかの種をイメージしたチアシードを加えることで、ぷるぷる食感に楽しいアクセントをプラスしています。

今年は“すいかに塩をかける文化”に注目し、「伯方の塩」を合わせて楽しめるのもポイント。ほんのり塩味を加えることで、チョコの甘さやすいか風味がより引き立ち、クセになる味わいに仕上がっています。

すいかと塩の意外な関係に注目

TOPPANによる「すいかと塩に関するインターネット調査」では、すいかに塩をかけて食べる頻度が最も高い県は秋田県という結果に。続いて熊本県、三重県がランクインしました。

こうした日本ならではの食文化をヒントにした今回の新作は、家族や友人と盛り上がれる“体験型おやつ”としても注目を集めそうです♪

・調査対象：全国の20～60代男女

・サンプル数：4,000サンプル

・調査時期：2025年9月9日～9月10日

・出典元：TOPPAN株式会社「すいかと塩に関するインターネット調査」

この夏はチロルチョコで遊び心を♡

かわいらしい見た目と、夏らしいすいかフレーバー、さらに塩を合わせる新体験まで楽しめる「チロルのすいか割りBOX」。

食べるだけではなく、遊びながら楽しめる仕掛けも詰まっているので、おうち時間やプチギフトにもぴったりです。

夏の訪れを感じさせる限定チロルチョコで、ひと足早く季節気分を楽しんでみてはいかがでしょうか♡