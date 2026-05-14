男性から避けられる原因に。好きな男性に「やってはいけないこと」
好きな男性から好かれたい一心で行動していたのに、男性からドン引きされてしまった経験ありませんか？
そこで今回は、好きな男性に「やってはいけないこと」を紹介します。
｜行き過ぎたスキンシップ
女性からスキンシップされると、その女性のことを意識し始める男性はいませんが、スキンシップの内容があまりにいき過ぎたものだとドン引きすることがあります。
例えば、周囲に人がいる中でいきなり男性のことをベタベタ触ってきたり、唇に限らずキスしてきたりなどは男性からすると「過剰すぎる」と感じるでしょう。
｜わがまますぎる態度
女性のわがままな態度に男性は引いてしまうことも。
「これ重いから持って」「もう少しだけ一緒にいたい」など、すぐに叶えてあげられるようなわがままだと男性は「可愛いな」と思ってくれるもの。
でも、無理めなお願いを押し通そうとしたり、男性の意見に一切耳を傾けなかったりという態度は、「わがまますぎる」と男性も嫌悪感を抱きます。
このように男性は「人の気持ちを理解していない」と感じた行動に対して嫌悪感を持つものなので、まずは親密な関係を作ることから地道に取り組んでいきましょうね。
🌼少し距離を置いておこう。男性が嫌がる「女性のワガママ」