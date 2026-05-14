これ知ってた？

5月の最終水曜日は

世界カワウソの日

毎年5月の最終水曜日は「世界カワウソの日(World Otter Day)」。

野生化で絶滅の危機に瀕しているカワウソ類の現状や、保全の重要性を世界に広める目的で「国際カワウソ保護基金」によって制定されました。

この日に合わせて、世界各地でカワウソのイベントが開催されていますが、知多半島の人気スポット『南知多ビーチランド』でも「世界カワウソの日」を記念した特別イベントが5月23日(土)よりスタートします。

名古屋の中心部から車で50分～1時間ほど。少し足を延ばせば行ける距離ということで、これはスルーするわけにいきません！

●イベント①

2月に誕生したばかり！

コツメカワウソの赤ちゃんに会える

今回のイベントの主役は2月6日(金)に『南知多ビーチランド』で誕生した2頭のコツメカワウソの赤ちゃん。

コツメカワウソは名前の通り爪が小さいのが特徴で、愛らしい顔と好奇心旺盛な行動から根強い人気を誇っています。

その赤ちゃんとなれば可愛いに決まっています！今しか見られない成長期の姿を、ぜひこの機会に見届けてあげてください！

●イベント②

飼育員が直接解説する

カワウソガイドに参加しよう

特別イベントのメインコンテンツのひとつが、飼育員による「カワウソガイド」です。

コツメカワウソたちがエサを食べる様子を間近で見ながら、飼育員からの解説を楽しめるというもの。

繁殖や子育て、仔の成長を中心に、普段はなかなか聞けない貴重な話が聞けます。

開催日は5月23日(土)・24日(日)・27日(水)の3日間。

場所は南知多ビーチランド内のコツメカワウソプールです。

時間は5月23日(土)・24日(日)が11時40分～、27日(水)が12:00～で各回10分ほど。

参加者には、なんとカワウソの赤ちゃんがデザインされた限定缶バッジのプレゼントも。

各回50個限定なので、早めの来場をお勧めします。

●イベント③

すくすくカワウソ日記

海洋館で開催のパネル展も必見

もうひとつの見どころが『南知多ビーチランド』内の海洋館で開催されるパネル展「すくすくカワウソ日記」。

2頭の成長の軌跡を、誕生直後の貴重な写真や飼育スタッフによる日々の観察記録とともに紹介します。

開催期間は5月23日(土)から6月14日(日)まで。

カワウソガイドが終わった後でも、パネル展でその成長を振り返ることができます。

当時はこんなに小さかったんだ！と思わず胸キュン間違いなし。

生まれたばかりの姿から日々すくすくと成長してきた、まさにリアルタイムの命の記録。

写真映えするパネルも多そうなので、ぜひゆっくりと楽しんでください。

友だちと家族とパートナーと

知多半島のちょうどいいおでかけ先

いつもの週末、どこへ行こうか迷ったら、知多半島まで足を延ばしてみませんか。

赤ちゃんカワウソに癒やされながら、命の不思議や保全の大切さまで感じられる貴重な体験が『南知多ビーチランドに』は詰まっています。

期間は6月14日(日)まで。梅雨入り前のおでかけ先リストにぜひ加えてみてください。

店舗名：南知多ビーチランド

住所：愛知県知多郡美浜町奥田428-1

電話番号：0569-87-2000

営業時間：平日9:30～16:00、土日祝9:30～17:00※季節により異なる

定休日：不定休

公式サイト：https://beachland.jp/